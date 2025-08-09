Tiene un nuevo trabajo

De la explotación laboral a la solidaridad: la historia de Fernando tuvo un final feliz

Un joven tucumano llegó a Mendoza con la esperanza de trabajar en una finca, pero encontró dolor y maltrato. Aun así, la calidez y solidaridad de General Alvear le dieron fuerzas para seguir adelante.

Por Sitio Andino Departamentales

Fernando Roldán, de 27 años, llegó de Tucumán a General Alvear con la esperanza de encontrar trabajo y mantener a su familia. Sin embargo, al llegar a una finca en calle M, se encontró con la explotación laboral por parte de su patrón y sus hijos, que incluía desde pagos injustos hasta vivir en condiciones infrahumanas durante más de un año.

Su historia se conoció cuando se animó a mostrar y contar cómo vivía en el lugar, lo que provocó su despido junto al de una familia que lo había ayudado. Aunque enfrentó graves consecuencias, la solidaridad no tardó en llegar tras su denuncia por maltrato, con donaciones de ropa y la oferta de un nuevo empleo. Sin embargo, hoy lo que más necesita es un lugar donde vivir.

La historia de Fernando despertó la solidaridad de General Alvear

Tras atravesar un momento difícil, Noticiero Andino regresó al hogar donde actualmente reside el joven tucumano, alojado por un matrimonio que lo protege. Allí habló Fabián, quien aseguró que el trato hacia Fernando “era tremendo, inhumano”.

Sobre el pasado de Fernando, contó que al llegar a Mendoza, él permaneció en una iglesia donde fue reclutado para trabajar en la finca donde sufrió explotación: “El hijo del patrón lo sacó de la iglesia y lo llevó a la finca prometiéndole el oro y el moro, pero al final lo mantuvieron así, como se ve”.

“Lo que queríamos era que él estuviera bien, porque está lejos de su tierra y eso es muy difícil. Yo también pasé momentos difíciles y no me fue fácil”, agregó Fabián.

Sin embargo, aunque Fernando vive con ellos, enfrentan otro problema: la falta de un hogar propio donde pueda vivir con tranquilidad. “Vivimos de prestado, no tenemos casa propia, y el dueño nos pidió que desocupemos el lugar. Por eso necesitaríamos que alguien que tenga casa y trabajo pueda ayudarnos”, explicó Fabian.

Embed - “NOS HAN PEDIDO LA CASA DONDE VIVIMOS”

Fernando agradece la ayuda, pero ahora busca justicia

Con agradecimiento constante, Fernando destacó la solidaridad de quienes le ofrecieron ropa y trabajo tras hacerse pública su historia: “Muchísima gente me está llamando, mandando mensajes y trayéndome ropa. Estoy muy agradecido por todo lo que me están dando”.

Aunque por ahora manifiesta deseos de volver a Tucumán, decidió quedarse en Mendoza por motivos laborales, ya que le ofrecieron un empleo en una fábrica de envasado de salsa de tomate. Además, mantiene una disputa legal con su antiguo patrón, quien le ofreció dinero a cambio de que borrara las imágenes del maltrato: “El abogado me está llamando para ver si acepto el arreglo o no. También me dijeron que me pagarían para que borre el video que hice, pero yo no lo voy a borrar”.

A pesar de que desde la patronal lo acusan de extorsión, Fernando aseguró que tiene pruebas del delito, incluyendo la retención de sus documentos personales y la colaboración de otras personas para mantenerlo en la finca contra su voluntad. “Quería irme a Tucumán cuando estaba ahí, porque lo que me hacían no es digno para nadie. Ahora que estoy con esta familia estoy bien y quiero ayudarlos aquí. Si tengo que volver, volveré a mi familia”, concluyó.

Embed - “AGRADEZCO A TODA LA GENTE QUE ME ESTÁ AYUDANDO”

Cómo ayudar a Fernando

Quienes deseen ayudar pueden comunicarse al número 2625435434, donde se pondrán en contacto con la familia que lo asiste.

Embed - Noticiero Andino on Instagram: "#Maltrato | “Era tremendo cómo lo tenían, era inhumano" La historia de Fernando Roldán, el joven tucumano víctima de malos tratos en una finca, sigue conmoviendo a toda la región. Un día después de la denuncia, dialogamos con Fabián Ávila, vecino que junto a su esposa lo rescató. “Nos han pedido la casa donde vivimos”, reveló. #FernandoRoldán #Maltrato #Solidaridad #NoticieroAndino #Mendoza #Noticias #ValleDeUco"
