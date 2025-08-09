Godoy Cruz se posiciona como capital gastronómica con promociones por el Día del Niño

En el marco del Día del Niño , el municipio de Godoy Cruz invita a familias, vecinos y turistas a disfrutar de promociones en gastronomía especiales en el departamento. De manera tal que, estarán vigentes, desde el 15 al 17 de agosto .

Así, con esta acción articulada junto a comercios locales, se busca incentivar el consumo en la ciudad . Como así también, posicionar a Godoy Cruz como capital gastronómica mendocina.

Es importante resaltar que, la propuesta incluye menús especiales, descuentos por pago en efectivo y promociones exclusivas para niñas y niños. Por lo que, podrán disfrutarse en almuerzos, meriendas o cenas a lo largo del fin de semana.

Para aprovechar estas promociones, los interesados deben ingresar al espacio de cuponera digital. Allí, deberán seleccionar el comercio de su preferencia y dejar su correo electrónico. Entonces, automáticamente, recibirán un código con el que podrán acceder al beneficio.

Cabe destacar que, esta herramienta facilita el acceso a las promociones. También, permite disfrutar de las delicias que ofrecen los distintos rincones gastronómicos de Godoy Cruz.

Comercios adheridos y promociones en Godoy Cruz

La lista de comercios participantes incluye locales de cocina mexicana, rápida, saludable, libanesa, sin TACC y cafeterías. Estas son algunas de las promociones destacadas:

Cielito Cocina Mexicana (Hipólito Irigoyen 130)

15% de descuento en efectivo, vino Bianchi Rosé de regalo para mesas de 4 o más personas y jugo de frutas para niños menores de 15 años.

Burger Shoppe (Chacabuco 297)

30% de descuento en hamburguesas para menores de 15 años (con acreditación de edad).

Burgerhood (Tucumán 477)

25% de descuento (efectivo) en hamburguesas seleccionadas.

Ristretto Restaurante (Beltrán 681)

15% de descuento en promociones de desayuno y panadería abonando en efectivo.

EPTA, RestoBar & Café sin gluten (Río Horcones 874)

Dos promos: 1) 2 panchos con salsas + agua saborizada por $15.000. 2) 2 pizzas muzza a $22.000.

Beto Lomos (San Martín 1384)

Promo 1: Lomo clásico con papas a $10.900

Promo 2: Hamburguesa con papas a $8.900

Planta Uno (Ceretti 244)

Punto Healthy

20% de descuento en toda la carta con cualquier medio de pago.

Arabian Cocina Libanesa

Combo shawarma o falafel + sfija + bebida sin alcohol a $16.500.

La Taquería

Burrito + bebida sin alcohol a $15.000.

Ground

Lomo Ground + pinta de cerveza a $16.500.

Godoy Cruz, capital gastronómica mendocina

Esta acción se enmarca en la ordenanza que declara al departamento como ciudad gastronómica mendocina. Es que, el objetivo es seguir fortaleciendo el perfil turístico y comercial de Godoy Cruz. Así, se promueve sus sabores, la calidad de su oferta y la atención al visitante.

Además, la propuesta forma parte de un programa más amplio que busca generar alternativas recreativas durante fechas claves. De esta manera, se fomenta el comercio local y se brindan espacios de disfrute familiar.

Desde acá, podes acceder a la cuponera y seguir los pasos