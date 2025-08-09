Godoy Cruz se posiciona como capital gastronómica con promociones por el Día del Niño

En el marco del Día del Niño, el municipio de Godoy Cruz invita a familias, vecinos y turistas a disfrutar de promociones en gastronomía especiales en el departamento. De manera tal que, estarán vigentes, desde el 15 al 17 de agosto.
Con una variada propuesta culinaria y beneficios especiales, el municipio de Godoy Cruz impulsa el consumo local y refuerza su perfil turístico.
Así, con esta acción articulada junto a comercios locales, se busca incentivar el consumo en la ciudad. Como así también, posicionar a Godoy Cruz como capital gastronómica mendocina.
Es importante resaltar que, la propuesta incluye menús especiales, descuentos por pago en efectivo y promociones exclusivas para niñas y niños. Por lo que, podrán disfrutarse en almuerzos, meriendas o cenas a lo largo del fin de semana.
Para aprovechar estas promociones, los interesados deben ingresar al espacio de cuponera digital. Allí, deberán seleccionar el comercio de su preferencia y dejar su correo electrónico. Entonces, automáticamente, recibirán un código con el que podrán acceder al beneficio.
Cabe destacar que, esta herramienta facilita el acceso a las promociones. También, permite disfrutar de las delicias que ofrecen los distintos rincones gastronómicos de Godoy Cruz.
La lista de comercios participantes incluye locales de cocina mexicana, rápida, saludable, libanesa, sin TACC y cafeterías. Estas son algunas de las promociones destacadas:
15% de descuento en efectivo, vino Bianchi Rosé de regalo para mesas de 4 o más personas y jugo de frutas para niños menores de 15 años.
30% de descuento en hamburguesas para menores de 15 años (con acreditación de edad).
25% de descuento (efectivo) en hamburguesas seleccionadas.
15% de descuento en promociones de desayuno y panadería abonando en efectivo.
Dos promos: 1) 2 panchos con salsas + agua saborizada por $15.000. 2) 2 pizzas muzza a $22.000.
Promo 1: Lomo clásico con papas a $10.900
Promo 2: Hamburguesa con papas a $8.900
Punto Healthy
20% de descuento en toda la carta con cualquier medio de pago.
Combo shawarma o falafel + sfija + bebida sin alcohol a $16.500.
Burrito + bebida sin alcohol a $15.000.
Lomo Ground + pinta de cerveza a $16.500.
Esta acción se enmarca en la ordenanza que declara al departamento como ciudad gastronómica mendocina. Es que, el objetivo es seguir fortaleciendo el perfil turístico y comercial de Godoy Cruz. Así, se promueve sus sabores, la calidad de su oferta y la atención al visitante.
Además, la propuesta forma parte de un programa más amplio que busca generar alternativas recreativas durante fechas claves. De esta manera, se fomenta el comercio local y se brindan espacios de disfrute familiar.