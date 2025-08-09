A partir de la semana venidera

Godoy Cruz se posiciona como capital gastronómica con promociones por el Día del Niño

Con una variada propuesta culinaria y beneficios especiales, el municipio de Godoy Cruz impulsa el consumo local y refuerza su perfil turístico.

Día del Niño en Godoy Cruz, promociones gastronómicas.

Día del Niño en Godoy Cruz, promociones gastronómicas.

Así, con esta acción articulada junto a comercios locales, se busca incentivar el consumo en la ciudad. Como así también, posicionar a Godoy Cruz como capital gastronómica mendocina.

Lee además
elecciones 2025 en godoy cruz: que se vota y como sera la renovacion del concejo deliberante
En detalle

Elecciones 2025 en Godoy Cruz: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante
Verdades y consecuencias: la comedia que desnuda mentiras y reflexiona sobre la familia
invitación

Verdades y Consecuencias: llega a Godoy Cruz la comedia que reflexiona sobre la familia

Es importante resaltar que, la propuesta incluye menús especiales, descuentos por pago en efectivo y promociones exclusivas para niñas y niños. Por lo que, podrán disfrutarse en almuerzos, meriendas o cenas a lo largo del fin de semana.

¿Cómo acceder a los beneficios en Godoy Cruz?

Para aprovechar estas promociones, los interesados deben ingresar al espacio de cuponera digital. Allí, deberán seleccionar el comercio de su preferencia y dejar su correo electrónico. Entonces, automáticamente, recibirán un código con el que podrán acceder al beneficio.

Cabe destacar que, esta herramienta facilita el acceso a las promociones. También, permite disfrutar de las delicias que ofrecen los distintos rincones gastronómicos de Godoy Cruz.

Comercios adheridos y promociones en Godoy Cruz

La lista de comercios participantes incluye locales de cocina mexicana, rápida, saludable, libanesa, sin TACC y cafeterías. Estas son algunas de las promociones destacadas:

  • Cielito Cocina Mexicana (Hipólito Irigoyen 130)

15% de descuento en efectivo, vino Bianchi Rosé de regalo para mesas de 4 o más personas y jugo de frutas para niños menores de 15 años.

  • Burger Shoppe (Chacabuco 297)

30% de descuento en hamburguesas para menores de 15 años (con acreditación de edad).

  • Burgerhood (Tucumán 477)

25% de descuento (efectivo) en hamburguesas seleccionadas.

  • Ristretto Restaurante (Beltrán 681)

15% de descuento en promociones de desayuno y panadería abonando en efectivo.

  • EPTA, RestoBar & Café sin gluten (Río Horcones 874)

Dos promos: 1) 2 panchos con salsas + agua saborizada por $15.000. 2) 2 pizzas muzza a $22.000.

  • Beto Lomos (San Martín 1384)

Promo 1: Lomo clásico con papas a $10.900

Promo 2: Hamburguesa con papas a $8.900

  • Planta Uno (Ceretti 244)

Punto Healthy

20% de descuento en toda la carta con cualquier medio de pago.

  • Arabian Cocina Libanesa

Combo shawarma o falafel + sfija + bebida sin alcohol a $16.500.

  • La Taquería

Burrito + bebida sin alcohol a $15.000.

  • Ground

Lomo Ground + pinta de cerveza a $16.500.

Godoy Cruz, capital gastronómica mendocina

Esta acción se enmarca en la ordenanza que declara al departamento como ciudad gastronómica mendocina. Es que, el objetivo es seguir fortaleciendo el perfil turístico y comercial de Godoy Cruz. Así, se promueve sus sabores, la calidad de su oferta y la atención al visitante.

Además, la propuesta forma parte de un programa más amplio que busca generar alternativas recreativas durante fechas claves. De esta manera, se fomenta el comercio local y se brindan espacios de disfrute familiar.

Desde acá, podes acceder a la cuponera y seguir los pasos

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz se suma a los simulacros provinciales de sismo con fuerte compromiso preventivo

Una mujer se salvó de milagro tras un grave accidente vial en Godoy Cruz

La magia del cine en vivo: llega al Teatro Plaza "Hans Zimmer Sinfónico – Segunda Parte"

Godoy Cruz transforma el oeste: avanza la remodelación de calle Juncal

Con devoción y pedidos por trabajo, San Cayetano fue celebrado en Mendoza

Choque en cadena complica el tránsito en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Más luz, más control: Godoy Cruz instala sensores en luminarias para prevenir el vandalismo

Seguirá preso el acusado de matar en Godoy Cruz y sacar un préstamo al nombre de la víctima

LO QUE SE LEE AHORA
De la explotación laboral a la solidaridad: la historia de vida de Fernando tuvo un final feliz video
Tiene un nuevo trabajo

De la explotación laboral a la solidaridad: la historia de Fernando tuvo un final feliz

Las Más Leídas

Decomisaron más de 400 kilos de carne en mal estado en Las Heras
Plan Integral contra el Abigeato

Decomisaron más de 400 kilos de carne en mal estado en Las Heras

Autoridades de la DGE debaten el futuro de la educación Secundaria. 
Reforma educativa

La educación Secundaria que se viene en Mendoza: los puntos clave de la reforma, en debate

De la Vendimia a la política: quién es la reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025
SALTO

De la Vendimia a la política: quién es la ex reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025

La falta de nieve obliga a Los Puquios a cerrar su temporada de manera anticipada.
Balance

"Hasta aquí llegamos": la falta de nieve obliga a Los Puquios a anticipar el cierre de la temporada

Cacho Garay fue operado de urgencia tras sufrir una descompensación
Preocupante

Cacho Garay fue operado de urgencia tras sufrir una descompensación

Te Puede Interesar

La historia detrás de la nueva ley en homenaje a Johana Chacón, un caso que conmocionó a Mendoza
Memoria activa

La historia detrás de la nueva ley en homenaje a Johana Chacón, un caso que conmocionó a Mendoza

Por Carla Canizzaro
La importancia del sistema Pehuenche para Mendoza y la región: qué dicen las autoridades video
De interés

Los pasos Pehuenche y Las Leñas, en la agenda nacional: los detalles de una reunión clave en Buenos Aires

Por Sitio Andino Política
Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos
Siniestro fatal

Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos

Por Sitio Andino Policiales