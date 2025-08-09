La defensa de Cornejo al acuerdo con Milei y las críticas a Martín Lousteau

Si bien la mayoría de los expositores se expresó a favor de la estrategia adoptada por el oficialismo provincial, el histórico dirigente y exdiputado nacional Fernando Armagnague la cuestionó y pidió no abandonar “los principios radicales” . “Esta decisión nos aleja de nuestra esencia y de los valores que han marcado nuestra historia ”, afirmó.

Cornejo recogió el guante y acusó a la conducción nacional del partido, a cargo de Martín Lousteau , de haber tomado decisiones equivocadas en los últimos años. “ Coincido con él (por Armagnague), pero hay que decirlo en la Convención Nacional ”, remarcó el primer mandatario.

En ese sentido, reivindicó la historia del radicalismo , pero reparó que hay que contextualizarla y evitar su uso manipulado . Instó a no quedarse anclados en nostalgias políticas y a “leer las señales de la sociedad” para proyectar el futuro con realismo. “ No podemos permitirnos añorar lo anterior y perder el presente . Tenemos más obligación que el ciudadano común de ver los cambios y representarlos”, evaluó.

Por ello, y frente a algunas críticas surgidas en los últimos días por la nueva alianza tejida por la UCR provincial, aseveró que en Mendoza “somos auténticamente radicales”. “Nuestro programa en Cambia Mendoza es el programa popular, de igualdad de oportunidades en un sistema capitalista económico y en un sistema republicano y democrático”, subrayó al respecto.

Aseguró que en los diez años de gestión radical, la Provincia ha mejorado en todas las áreas sustantivas del Estado, debido a que el proceso fue comandado por “un partido moderno, conectado con los cambios sociales y las demandas actuales de la ciudadanía”.

Bajo ese argumento, calificó al radicalismo mendocino como “moderno, no acomodaticio”, como se escuchó por estos días, fundamentalmente de la oposición. Advirtió que supo interpretar los cambios políticos y sociales de las últimas dos décadas.

Siguiendo esa línea, justificó el acuerdo de la UCR con La Libertad Avanza y comparó la irrupción de esa fuerza con lo ocurrido en 2001 con la crisis de representación. Aunque marcó una diferencia: en 2023, cuando irrumpió Javier Milei, el descontento social se canalizó en las urnas y no bajo las protestas en las calles.

Por ello, subrayó que la población atraviesa un contexto de empobrecimiento generalizado, con “ocho de cada diez personas más pobres que hace veinte años”, y que esa realidad explica la ira social que se expresó en las últimas elecciones presidenciales, que canalizó el mileísmo.

“La ciudadanía no es tonta: ve blancos y negros. Nuestro deber es representar al mendocino real, no al ideal que tenemos en la cabeza”, insistió.

Explicó que el acuerdo con los libertarios en Mendoza se basa en un programa común que reconoce los logros de los últimos nueve años de gobierno provincial. “Es un programa de progreso social que reivindica los mejores valores del radicalismo de Mendoza”, sentenció.

La plataforma electoral del Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Al presentarse esta semana formalmente la alianza ante la junta provincial, el espacio libertario radical dio a conocer su plataforma electoral común de cara a los comicios del 26 de octubre.

La propuesta está basada en los diez puntos del denominado "Pacto de Mayo", aquel convenio firmado por Milei y buena parte de los gobernadores el 9 de mayo de 2024, por el cual se creó el Consejo de Mayo, que integra el propio Cornejo en representación de las provincias.

El documento presentado por la coalición incluye áreas prioritarias de acción: desarrollo productivo y empleo, orden tributario, infraestructura, turismo, agroindustria, minería y energía, educación, salud, seguridad, justicia, modernización del Estado.