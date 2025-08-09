El congreso radical ratificó los candidatos que competirán junto al mileísmo en octubre

Se trató más bien de un "trámite", ya que tras haberse puesto de acuerdo las principales líneas internas del radicalismo, los congresales aprobaron los nombres que ya había oficializado la junta electoral de la UCR.
Ya ratificada la nómina de candidatos, ahora los apellidos que la conforman se integrarán con los que proponga La Libertad Avanza, bajo el sello de la nueva alianza LLA + Cambia Mendoza, según el ordenamiento acordado entre los armadores radicales y libertarios previamente: predominio de violetas en la boleta para el Congreso nacional, y fórmula inversa para la Legislatura y los Concejos municipales.
De este modo, la UCR mendocina perderá representatividad en la Cámara de Diputados de la Nación (renueva dos bancas y solo accedería una candidata propia), pero mantendría la hegemonía en el parlamento provincial y en los órganos deliberativos de las comunas que conduce. Por su parte, los libertarios sumarán más congresistas de su riñón (como pretenden los hermanos Javier y Karina Milei) y se alzarán con algunas bancas legislativas y en los concejos, para comenzar a fogonear a la dirigencia violeta local.
Los candidatos de la UCR Mendoza para el Congreso
Lo dicho anteriormente, para la boleta nacional del espacio que se denominará "Alianza La Libertad Avanza" el radicalismo aportará dos candidatos, pero solo uno de ellos tiene chances reales de ingresar al Congreso. Ello se debe a que el primer lugar de la boleta, así como el tercero y el cuarto, quedar deon resarvados para LLA. La UCR tendrá el segundo y el quinto.
Así, la actual diputada nacional Pamela Verasay seguramente renueve mandato por otros cuatro años, ya que ocupará ese "lugar entrable" que acordó el cornejismo, como compañera de fórmula del varón que postule el mileísmo. Posiblemente ese casillero lo ocupe su colega en el Congreso Facundo Correa Llano, presidente de LLA en Mendoza, quien si bien tiene dos años más de diputación, renunciaría a la banca y volvería a presentarse para el cargo. En ese caso, lo reemplazaría el dirigente sanrafaelino Pablo Rubio.
Pamela Verasay, comisiones Diputados de la Nación.jpeg
Pamela Verasay, la apuesta del radicalismo para el Congreso nacional.
Foto: Prensa Diputados de la Nación
Los nombres radicales para la Cámara de Diputados de la Nación son:
- Pamela Verasay
- Mauricio Pinti Clop
- Natalia Luna Maffin
Los candidatos del radicalismo mendocino para la Legislatura
Aquí sí jugará fuerte el oficialismo, fundamentalmente el sector del cornejismo/intendentes, que copó los principales lugares para la casa de las leyes. El petrismo fue "pagado" con el primer lugar en la categoría de diputados para el segundo distrito electoral, que lo ocupará la hermana del ministro de Defensa y vicepresidenta del comité provincia de la UCR, Griselda Petri.
El resto de los espacios es una conjunción de dirigentes vinculados a los jefes comunales radicales y al cornejismo más puro. El objetivo del gobernador Alfredo Cornejo es sostener la mayoría automática que ostenta en ambas cámaras para los dos años de gestión que le quedan, y evitar las fugas que sufrió Cambia Mendoza en el pasado, cuando varios aliados abandonaron el frente. Sin embargo, tiene margen de maniobra, aun cuando alguno de los libertarios que lo acompañen en estos comicios en un futuro se "diera vuelta".
Entre los nombres que aparecen, figura el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner; la hermana del gobernador, Silvia Cornejo; el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Julián Sadoschi (hombre de Andrés "Peti" Lombardi); el funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, Néstor Majul; la concejala de Godoy Cruz Melisa Malanca; y el edil sanrafaelino Leonardo Yapur; entre otros.
Alfredo Cornejo, Silvia Cornejo, congreso ucr mendoza 09-08-25
Silvia Cornejo, hermana del gobernador, será candidata a senadora por el segundo distrito electoral.
Foto: Prensa UCR Mendoza
Los nombres radicales para la Legislatura son:
Primer Distrito
Senadores
- Patricia Sánchez
- Eduardo Martín
- Evelin Pérez
Diputados
- Julián Sadoschi
- Juana Allende
Segundo Distrito
Senadores
- Néstor Majul
- Natalia Robite
Diputados
- Griselda Petri
- Daniel Llaver
- Lucas Villar
- Melina Ibañez
- Carina Fernández
- Mariano Stocco
Tercer Distrito
Senadores
- Martín Kerchner
- Silvia Cornejo
- Florencia Lima
Diputados
- Melisa Malanca
- Leonardo Mastrángelo
- Marcela Granizo
- José Miguel Jiménez
Cuarto Distrito
Senadores
- Leonardo Yapur
- Jésica Laferte
Diputados
- Alejandra Torti
- Carlos Ponce
- Natalia Alonso
Alfredo Cornejo, candidatos UCR Mendoza elecciones 2025, congreso partidario 09-08-25
El congreso extraordinario de la Unión Cívica Radical ratificó sus candidatos para las elecciones de octubre.
Foto: Prensa UCR Mendoza
Los nombres de la UCR de Mendoza en los Concejos Deliberantes
La fórmula para las candidaturas de estos órganos es similar a la de la Legislatura: preminencia radical y candidatos/as de los intendentes en los primeros lugares. Se estima que en las comunas conducidas por la UCR, se le otorgorá un "lugar entrable" a los libertarios, que sería el tercer casillero en la mayoría de los casos.
En los que no son gobierno (Lavalle, San Carlos, Tunuyán y Malargüe), la apuesta es por dirigentes alineados con referentes territoriales del radicalismo, como el comandante de Gendarmería retirado Daniel Martínez (ligado al exintendente Jorge Vergara Martínez) en Malargüe; o Verónica Castro en Lavalle, del riñón del diputado y excandidato a intendente Jorge López.
Si bien hay figuras con cierta trayectoria en cargos públicos, aparecen muchas caras nuevas para el grueso de la sociedad. La mayoría de los jefes comunales apostó a gente de su gabinete. Siguiendo el lineamiento para la Legislatura, son escasas las reelecciones de concejales propuestas por el oficialismo. Una “renovación de cuadros políticos”, como lo precisó Alfredo Cornejo al presentar los candidatos a la Legislatura días atrás.
En Capital, Godoy Cruz y Junín lideran legisladores provinciales (Cecilia Rodríguez, Ricardo Tribiño y Mario Ana), pero con experiencia en la función municipal y de estrecha confianza de los jefes comunales.
Hay un departamento que ya cerró el acuerdo con los libertarios y sirve de ejemplo de cómo sería la comunión en el resto de las comunas. Se trata de General Alvear, comandada por Alejandro Molero, donde se resolvió una repartija fue “salomónica” entre todos los sectores en pugna. Encabeza un funcionario del Municipio (Marcos Domenech, del área de Salud), lo secunda una referente del espacio de empresarios “Activa YA” (Emilce Jacobchuk), y en tercera instancia se acomodó Pablo Peralta, de La Libertad Avanza. Cuarta aparece Valentina Tormo, del sector de Carlos Ponce y Luis Petri.
caandidatos a concejales General Alvear LLa + Cambia Mendoza elecciones 2025
En General Alvear ya se definieron los nombres y lugares de la boleta del Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.
Los candidatos a concejales de la UCR para las elecciones del 26 de octubre
Ciudad de Mendoza
Lista "UCR Capital Mendoza"
- Graciela Cecilia Rodríguez
- Maximiliano Sebastián Garrido
- Carla Natalia Ernani
- Leandro Le Donne
- Laura Cristina Villarreal Occhionero
- Gerardo Andrés Chirino
Guaymallén
Lista "Guaymallén Avanza"
- Silvia Noemí Donati
- Fabricio David Lucero
- Adriana Ruth Tixeira
- Dante Darío Antonio Banco
- María Florencia Triviño
- Rolando Santiago Navarra
Las Heras
Lista "Unidad Las Heras"
- David Marcos Gil
- Alejandra Mónica Riveros
- María Noé Rago
- Federico Martín Sarmiento García
- Yamila Estefanía Roldán
- Mauro Ricardo Velázquez
Godoy Cruz
Lista "Juntos Godoy Cruz"
- José Ricardo Tribiño
- María Agostina Teves
- María Filomena de Lourdes Cornejo
- Pedro Eduardo San Martín
- Andrés Esteban Fuenzalida
- Claudia Atilia Mercado
Lavalle
Lista "Unidad Lavalle"
- Verónica Natalia Castro
- Juan Jesús Ceballos
- Ricardo Humberto Tamarit
- Bibiana Edith Navas
- Marcos Nahuel Gatica
Junín
Lista "Siempre Juntos"
- Mario Elías Esteban Ana
- Sandra Mónica Astudillo
- Ariel Mauricio Alonso
- Mariana Gabriela Erario
- Carlos Daniel Cabrillana
San Martín
Lista "LLA + CM San Martín"
- Walter Aldo Sar Sar
- Romina Stella Bordallo
- Néstor Adrián Tussedo
- María de los Ángeles Ponce
- Carlos Alberto Abdala
- Alba Gabriela Silvestrini
Tupungato
Lista "Unidad"
- Mariela Soledad Bueno
- Anselmo Marcelo Osorio
- Gastón César Eliecer Livellara
- Andrea Mabel Pelegrina
- Darío José Palumbo
Tunuyán
Lista "Fuerza Radical"
- Diego Ramón Olaiz
- María del Carmen Bustamante
- Diego Darío Corvalán
- Paola Viviana Trenchi
- Marcos Fernando Troncoso Quiroga
San Carlos
Lista "Unidad San Carlos"
- Agustina Macarena Testa González
- Mario Rodrigo Ocampo
- María Jimena Asencio
- Juan Guillermo Gallardo Gómez
- Daniela Carina Sánchez
General Alvear
Lista "Unidad"
- Marcos Iván Domenech
- Emilce Jacobchuk
- Valentina Tormo
- Víctor Hugo García
- Milagros Antonella Nieto
Malargüe
Lista "Presente y Futuro"
- Daniel Alberto Martínez
- María Laura Cecconato
- Julia María Navarro
- Walter Alejandro Sáez
- Antonia Elizabeth Arenas
La plataforma electoral del Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
Al presentarse esta semana formalmente la alianza ante la junta provincial, el espacio libertario radical dio a conocer su plataforma electoral de cara a los comicios del 26 de octubre.
La propuesta está basada en los diez puntos del denominado "Pacto de Mayo", aquel convenio firmado por Milei y buena parte de los gobernadores el 9 de mayo de 2024, por el cual se creó el Consejo de Mayo, que integra el propio Cornejo en representación de las provincias.
El documento presentado por la coalición incluye áreas prioritarias de acción: desarrollo productivo y empleo, orden tributario, infraestructura, turismo, agroindustria, minería y energía, educación, salud, seguridad, justicia, modernización del Estado.
Esta es la plataforma del Frente LLA + CM
Plataforma electoral Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza