El congreso radical ratificó los candidatos que competirán junto al mileísmo en octubre

Se trató más bien de un "trámite", ya que tras haberse puesto de acuerdo las principales líneas internas del radicalismo, los congresales aprobaron los nombres que ya había oficializado la junta electoral de la UCR .

Ya ratificada la nómina de candidatos, ahora los apellidos que la conforman se integrarán con los que proponga La Libertad Avanza, bajo el sello de la nueva alianza LLA + Cambia Mendoza , según el ordenamiento acordado entre los armadores radicales y libertarios previamente: predominio de violetas en la boleta para el Congreso nacional, y fórmula inversa para la Legislatura y los Concejos municipales .

En Mendoza hemos demostrado que, con orden, planificación y diálogo, se pueden alcanzar transformaciones concretas que mejoran la vida de la gente. Y lo hemos hecho con un frente que lidera la Unión Cívica Radical, un partido con más de un siglo de historia, arraigado en valores… pic.twitter.com/QjBKQjuDpn

De este modo, la UCR mendocina perderá representatividad en la Cámara de Diputados de la Nación (renueva dos bancas y solo accedería una candidata propia), pero mantendría la hegemonía en el parlamento provincial y en los órganos deliberativos de las comunas que conduce . Por su parte, los libertarios sumarán más congresistas de su riñón (como pretenden los hermanos Javier y Karina Milei) y se alzarán con algunas bancas legislativas y en los concejos , para comenzar a fogonear a la dirigencia violeta local .

Los candidatos de la UCR Mendoza para el Congreso

Lo dicho anteriormente, para la boleta nacional del espacio que se denominará "Alianza La Libertad Avanza" el radicalismo aportará dos candidatos, pero solo uno de ellos tiene chances reales de ingresar al Congreso. Ello se debe a que el primer lugar de la boleta, así como el tercero y el cuarto, quedar deon resarvados para LLA. La UCR tendrá el segundo y el quinto.

Así, la actual diputada nacional Pamela Verasay seguramente renueve mandato por otros cuatro años, ya que ocupará ese "lugar entrable" que acordó el cornejismo, como compañera de fórmula del varón que postule el mileísmo. Posiblemente ese casillero lo ocupe su colega en el Congreso Facundo Correa Llano, presidente de LLA en Mendoza, quien si bien tiene dos años más de diputación, renunciaría a la banca y volvería a presentarse para el cargo. En ese caso, lo reemplazaría el dirigente sanrafaelino Pablo Rubio.

Pamela Verasay, comisiones Diputados de la Nación.jpeg Pamela Verasay, la apuesta del radicalismo para el Congreso nacional. Foto: Prensa Diputados de la Nación

Los nombres radicales para la Cámara de Diputados de la Nación son:

Pamela Verasay

Mauricio Pinti Clop

Natalia Luna Maffin

Los candidatos del radicalismo mendocino para la Legislatura

Aquí sí jugará fuerte el oficialismo, fundamentalmente el sector del cornejismo/intendentes, que copó los principales lugares para la casa de las leyes. El petrismo fue "pagado" con el primer lugar en la categoría de diputados para el segundo distrito electoral, que lo ocupará la hermana del ministro de Defensa y vicepresidenta del comité provincia de la UCR, Griselda Petri.

El resto de los espacios es una conjunción de dirigentes vinculados a los jefes comunales radicales y al cornejismo más puro. El objetivo del gobernador Alfredo Cornejo es sostener la mayoría automática que ostenta en ambas cámaras para los dos años de gestión que le quedan, y evitar las fugas que sufrió Cambia Mendoza en el pasado, cuando varios aliados abandonaron el frente. Sin embargo, tiene margen de maniobra, aun cuando alguno de los libertarios que lo acompañen en estos comicios en un futuro se "diera vuelta".

Entre los nombres que aparecen, figura el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner; la hermana del gobernador, Silvia Cornejo; el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Julián Sadoschi (hombre de Andrés "Peti" Lombardi); el funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, Néstor Majul; la concejala de Godoy Cruz Melisa Malanca; y el edil sanrafaelino Leonardo Yapur; entre otros.

Alfredo Cornejo, Silvia Cornejo, congreso ucr mendoza 09-08-25 Silvia Cornejo, hermana del gobernador, será candidata a senadora por el segundo distrito electoral. Foto: Prensa UCR Mendoza

Los nombres radicales para la Legislatura son:

Primer Distrito

Senadores

Patricia Sánchez

Eduardo Martín

Evelin Pérez

Diputados

Julián Sadoschi

Juana Allende

Segundo Distrito

Senadores

Néstor Majul

Natalia Robite

Diputados

Griselda Petri

Daniel Llaver

Lucas Villar

Melina Ibañez

Carina Fernández

Mariano Stocco

Tercer Distrito

Senadores

Martín Kerchner

Silvia Cornejo

Florencia Lima

Diputados

Melisa Malanca

Leonardo Mastrángelo

Marcela Granizo

José Miguel Jiménez

Cuarto Distrito

Senadores

Leonardo Yapur

Jésica Laferte

Diputados

Alejandra Torti

Carlos Ponce

Natalia Alonso

Alfredo Cornejo, candidatos UCR Mendoza elecciones 2025, congreso partidario 09-08-25 El congreso extraordinario de la Unión Cívica Radical ratificó sus candidatos para las elecciones de octubre. Foto: Prensa UCR Mendoza

Los nombres de la UCR de Mendoza en los Concejos Deliberantes

La fórmula para las candidaturas de estos órganos es similar a la de la Legislatura: preminencia radical y candidatos/as de los intendentes en los primeros lugares. Se estima que en las comunas conducidas por la UCR, se le otorgorá un "lugar entrable" a los libertarios, que sería el tercer casillero en la mayoría de los casos.

En los que no son gobierno (Lavalle, San Carlos, Tunuyán y Malargüe), la apuesta es por dirigentes alineados con referentes territoriales del radicalismo, como el comandante de Gendarmería retirado Daniel Martínez (ligado al exintendente Jorge Vergara Martínez) en Malargüe; o Verónica Castro en Lavalle, del riñón del diputado y excandidato a intendente Jorge López.

Embed La UCR presenta un equipo sólido y preparado para seguir gobernando y llevando adelante un plan que prioriza el equilibrio fiscal, la reducción de impuestos, la salud, la educación y la seguridad pública. pic.twitter.com/SjJikHF97O — Andrés Peti Lombardi (@petilombardi) August 9, 2025

Si bien hay figuras con cierta trayectoria en cargos públicos, aparecen muchas caras nuevas para el grueso de la sociedad. La mayoría de los jefes comunales apostó a gente de su gabinete. Siguiendo el lineamiento para la Legislatura, son escasas las reelecciones de concejales propuestas por el oficialismo. Una “renovación de cuadros políticos”, como lo precisó Alfredo Cornejo al presentar los candidatos a la Legislatura días atrás.

En Capital, Godoy Cruz y Junín lideran legisladores provinciales (Cecilia Rodríguez, Ricardo Tribiño y Mario Ana), pero con experiencia en la función municipal y de estrecha confianza de los jefes comunales.

Hay un departamento que ya cerró el acuerdo con los libertarios y sirve de ejemplo de cómo sería la comunión en el resto de las comunas. Se trata de General Alvear, comandada por Alejandro Molero, donde se resolvió una repartija fue “salomónica” entre todos los sectores en pugna. Encabeza un funcionario del Municipio (Marcos Domenech, del área de Salud), lo secunda una referente del espacio de empresarios “Activa YA” (Emilce Jacobchuk), y en tercera instancia se acomodó Pablo Peralta, de La Libertad Avanza. Cuarta aparece Valentina Tormo, del sector de Carlos Ponce y Luis Petri.

caandidatos a concejales General Alvear LLa + Cambia Mendoza elecciones 2025 En General Alvear ya se definieron los nombres y lugares de la boleta del Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Los candidatos a concejales de la UCR para las elecciones del 26 de octubre

Ciudad de Mendoza

Lista "UCR Capital Mendoza"

Graciela Cecilia Rodríguez

Maximiliano Sebastián Garrido

Carla Natalia Ernani

Leandro Le Donne

Laura Cristina Villarreal Occhionero

Gerardo Andrés Chirino

Guaymallén

Lista "Guaymallén Avanza"

Silvia Noemí Donati

Fabricio David Lucero

Adriana Ruth Tixeira

Dante Darío Antonio Banco

María Florencia Triviño

Rolando Santiago Navarra

Las Heras

Lista "Unidad Las Heras"

David Marcos Gil

Alejandra Mónica Riveros

María Noé Rago

Federico Martín Sarmiento García

Yamila Estefanía Roldán

Mauro Ricardo Velázquez

Godoy Cruz

Lista "Juntos Godoy Cruz"

José Ricardo Tribiño

María Agostina Teves

María Filomena de Lourdes Cornejo

Pedro Eduardo San Martín

Andrés Esteban Fuenzalida

Claudia Atilia Mercado

Lavalle

Lista "Unidad Lavalle"

Verónica Natalia Castro

Juan Jesús Ceballos

Ricardo Humberto Tamarit

Bibiana Edith Navas

Marcos Nahuel Gatica

Junín

Lista "Siempre Juntos"

Mario Elías Esteban Ana

Sandra Mónica Astudillo

Ariel Mauricio Alonso

Mariana Gabriela Erario

Carlos Daniel Cabrillana

San Martín

Lista "LLA + CM San Martín"

Walter Aldo Sar Sar

Romina Stella Bordallo

Néstor Adrián Tussedo

María de los Ángeles Ponce

Carlos Alberto Abdala

Alba Gabriela Silvestrini

Tupungato

Lista "Unidad"

Mariela Soledad Bueno

Anselmo Marcelo Osorio

Gastón César Eliecer Livellara

Andrea Mabel Pelegrina

Darío José Palumbo

Tunuyán

Lista "Fuerza Radical"

Diego Ramón Olaiz

María del Carmen Bustamante

Diego Darío Corvalán

Paola Viviana Trenchi

Marcos Fernando Troncoso Quiroga

San Carlos

Lista "Unidad San Carlos"

Agustina Macarena Testa González

Mario Rodrigo Ocampo

María Jimena Asencio

Juan Guillermo Gallardo Gómez

Daniela Carina Sánchez

General Alvear

Lista "Unidad"

Marcos Iván Domenech

Emilce Jacobchuk

Valentina Tormo

Víctor Hugo García

Milagros Antonella Nieto

Malargüe

Lista "Presente y Futuro"

Daniel Alberto Martínez

María Laura Cecconato

Julia María Navarro

Walter Alejandro Sáez

Antonia Elizabeth Arenas

La plataforma electoral del Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Al presentarse esta semana formalmente la alianza ante la junta provincial, el espacio libertario radical dio a conocer su plataforma electoral de cara a los comicios del 26 de octubre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/martinkerchner/status/1954203918378185121&partner=&hide_thread=false En Mendoza tenemos una hoja de ruta clara que venimos cumpliendo hace más de 9 años: equilibrio fiscal, baja de impuestos, inversión privada como motor, transparencia y Ficha Limpia.



Comparto con ustedes la plataforma electoral de LLA + CM.



Muchas de las reformas que hoy… — Martín Kerchner Tomba (@MartinKerchner) August 9, 2025

La propuesta está basada en los diez puntos del denominado "Pacto de Mayo", aquel convenio firmado por Milei y buena parte de los gobernadores el 9 de mayo de 2024, por el cual se creó el Consejo de Mayo, que integra el propio Cornejo en representación de las provincias.

El documento presentado por la coalición incluye áreas prioritarias de acción: desarrollo productivo y empleo, orden tributario, infraestructura, turismo, agroindustria, minería y energía, educación, salud, seguridad, justicia, modernización del Estado.

Esta es la plataforma del Frente LLA + CM