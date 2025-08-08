Movida solidaria

Sumate a la causa: familias de Malargüe viajan al Congreso Nacional de Diabetes

El evento se realizará en la provincia de Córdoba del 15 al 17 de agosto. Entre el contingente viajarán niños con diabetes.

Diabetes en niños, algo que preocupa en Malargüe (Foto gentileza).

 Por Claudio Altamirano

Un grupo de vecinos de Malargüe, compuesto por niños con diabetes, padres y profesionales de la salud, se prepara para asistir al XXXVIII Congreso Nacional de Diabetes. Con el objetivo de adquirir herramientas que mejoren la calidad de vida de los más jóvenes, la Asociación Malargüina de Educación en Diabetes (AMED) apela a la solidaridad de la comunidad para cubrir los gastos del traslado.

Tatiana Valdez, referente de AMED y madre de una niña con diabetes, explicó que el grupo está conformado mayoritariamente por familias de niños con esta condición, además de profesionales y allegados interesados en el abordaje de esta enfermedad crónica. El congreso, organizado por la Federación Argentina de Diabetes (FAD), es una oportunidad clave para que siete niños de Malargüe puedan acceder a conocimientos y experiencias que les permitan un mejor manejo de su salud.

Embed - MALARGÜE: ASOCIACIÓN MALARGÜINA DE EDUCACIÓN EN DIABETES.

La importancia de asistir al Congreso Nacional de Diabetes

En el equipo que viajará a la provincia mediterránea también se suman profesionales de la salud que colaboran desinteresadamente con la asociación. Entre ellos se encuentran la nutricionista Betiana Bustos y la licenciada Julia Palacios, quien desde su rol en neonatología del Hospital Regional Malargüe, trabaja activamente en la salud infantil y comparte sus saberes con colegas y familias.

Valdez lamentó el creciente aumento de la diabetes en todas las edades, incluyendo niños y adolescentes. Mencionó un reciente caso de debut diabético en el hospital local, que requirió atención especializada.

Para hacer posible la asistencia al congreso, la asociación necesita el apoyo de la comunidad. Si bien la Municipalidad de Malargüe ha cubierto parte de los costos de traslado hasta la capital de Mendoza, aún resta financiar una porción significativa del viaje hasta Córdoba.

"Estamos reuniendo fondos y cualquier colaboración es bienvenida", señaló Valdez. Los aportes pueden realizarse a la cuenta "amed.podemos". La asociación aseguró que los conocimientos y experiencias que se obtengan en el congreso serán compartidos con la comunidad a través de diversas actividades programadas para el Mes de la Diabetes en noviembre.

