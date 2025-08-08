Hay humo blanco

Estos son los integrantes del nuevo cuerpo técnico de Godoy Cruz

Tras confirmarse la salida de Esteban Solari, el Tomba ya tiene definido al sucesor y su equipo de trabajo para encauzar el complicado panorama deportivo antes de los octavos de la Sudamericana.

Quiénes serían los integrantes del nuevo cuerpo técnico de Godoy Cruz

Quiénes serían los integrantes del nuevo cuerpo técnico de Godoy Cruz

Foto: Prensa Club Godoy Cruz

Uno por uno: quiénes integrarán el cuerpo técnico de Godoy Cruz

La caída del Expreso frente al Lobo en su segunda presentación en el estadio Gambarte generó el descontento tanto de los hinchas como de la dirigencia, debido a los magros resultados del Tano, que acumuló cinco triunfos, doce empates y cinco derrotas en su paso por el Expreso. A esto se suma la cercanía del compromiso por los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se jugará el 21 de agosto y donde no habrá margen para errores.

En medio de la danza de nombres y la urgencia, Godoy Cruz tendría acordada la llegada de Walter Ribonetto como director técnico. Ribonetto llega libre tras dirigir al Melgar de Perú y también tener un paso por Talleres de Córdoba en Argentina. Además, conoce bien al Expreso, ya que fue asistente de Diego Dabove en el club.

dabove - 340211
Walter Ribonetto (derecha) ya trabajó en Godoy Cruz, cuando fue ayudante de Diego Dabove (izquierda).

Walter Ribonetto (derecha) ya trabajó en Godoy Cruz, cuando fue ayudante de Diego Dabove (izquierda).

El nuevo cuerpo técnico no estará solo, sino que junto a Ribonetto estarán Mauricio Caranta y Marín Seri como asistentes técnicos, e Ignacio Scolari como preparador físico.

El fixture del Tomba: partidos clave en agosto

  • 14/08: Atlético Mineiro - Copa Sudamericana (Visitante - Ida)
  • 17/08: River Plate - Torneo Clausura (Visitante)
  • 21/08: Atlético Mineiro - Copa Sudamericana (Local)
  • 25/08: Vélez - Torneo Clausura (Local - Vuelta)
  • 31/08: Platense - Torneo Clausura (Visitante)
