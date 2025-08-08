Esteban Solari se fue de Godoy Cruz a días del cruce por Copa: quién suena para reemplazarlo

Esteban Solari se fue de Godoy Cruz a días del cruce con Mineiro: suena un DT a contrarreloj

Godoy Cruz atraviesa un difícil momento deportivo y la derrota ante Gimnasia La Plata por la cuarta fecha del Torneo Apertura fue el punto de quiebre. En un partido tenso y con una floja actuación del equipo, que cayó 2 a 1 , los hinchas del Expreso pidieron la salida de Esteban Solari . Finalmente, este viernes se confirmó su desvinculación tras llegar a un acuerdo mutuo con la dirigencia tombina.

La noticia llega en un momento importante, porque además del torneo local, el próximo 21 de agosto jugará la ida de los octavos de final en el Feliciano Gambarte ante el Mineiro . Por ahora, aunque se trata de un rumor, el principal candidato para reemplazar a Solari sería Walter Ribonetto .

El ciclo del técnico rosarino llegó a su fin en el Expreso tras asumir a mediados de febrero, luego de una floja actuación del equipo en el segundo encuentro que disputó en su vuelta al Gambarte . Aunque desde el club no oficializaron su salida, se filtró su renuncia tras una extensa reunión con el presidente Alejandro Chapini y el vicepresidente José Mansur, que se cerró en buenos términos.

Luego de 22 partidos entre el torneo nacional , Copa Argentina y Copa Sudamericana , Solari no pudo asegurar su continuidad, ya que solo logró cinco triunfos, doce empates y cinco derrotas .

Su rendimiento comenzó a deteriorarse pocos meses después de asumir. No solo se rumoraron peleas internas con el plantel, sino que sufrió la temprana eliminación de la Copa Argentina a manos de Excursionistas y dejó una pobre imagen en el Torneo Apertura y Clausura, lo que acerca al Tomba al descenso según la tabla anual (20 pts).

Sin embargo, como aspecto positivo, el “Tano” logró llevar al equipo a los octavos de final de la Copa Sudamericana, dejando una buena imagen en la fase de grupos. El problema es que ahora se viene un encuentro clave contra el Mineiro de Brasil en el Gambarte por el partido de ida, y el club necesita definir a su nuevo técnico de forma urgente.

Quién es Walter Ribonetto, el máximo candidato para dirigir al Tomba

A la espera de la confirmación oficial, quien más suena desde la dirigencia para dirigir al primer equipo es Walter Ribonetto. Exjugador y actual técnico, pasó por Melgar de Perú y Talleres de Córdoba. También es una cara conocida en el Expreso, ya que fue asistente de Diego Dabove, rol que repitió en San Lorenzo.

Walter Ribonetto, DT Talleres

Aunque su llegada no está confirmada, los entrenamientos quedaron a cargo de manera interina de Ernesto Pedernera hasta que finalice la “danza” de nombres.