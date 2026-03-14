En vivo: el Tomba busca su primer victoria ante Ferro de local

El Tomba buscará volver al triunfo ante Ferro en una nueva jornada de la Primera Nacional.

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba recibe a Ferro Carril Oeste por una nueva fecha de la Primera Nacional , en un partido clave para el conjunto mendocino que necesita revertir su imagen tras el descenso y volver a meterse en la pelea del campeonato . Transmite LFP Play.

El Tomba llega a este compromiso luego de empatar 0-0 ante Deportivo Madryn en Mendoza , un resultado que dejó un fuerte malestar entre los hinchas, quienes manifestaron su enojo por el rendimiento del equipo.

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El equipo mendocino sabe que necesita levantar su nivel y volver a sumar de a tres para recuperar la confianza del público y empezar a acomodarse en la tabla.

Tras el descenso, el objetivo del Tomba es volver rápidamente a la Primera División , pero para eso deberá mejorar su rendimiento y sostener una regularidad que hasta el momento no logró.

El partido ante Ferro aparece como una oportunidad para cambiar el clima y comenzar a construir una recuperación futbolística.

Ferro también quiere acercarse a los puestos de arriba

Por su parte, Ferro Carril Oeste llega tras empatar 1-1 como visitante ante Colón, un resultado que le permitió sumar en una cancha complicada.

El equipo de Caballito tiene como objetivo arrimarse a los primeros puestos del campeonato y buscar protagonismo en una categoría siempre muy competitiva.

Por eso, el duelo ante Godoy Cruz promete ser un partido intenso entre dos equipos que necesitan sumar.

Lo que viene para el Tomba

Después de este compromiso, Godoy Cruz deberá viajar a Salta, donde enfrentará a Central Norte. El encuentro correspondiente a la próxima fecha se jugará el domingo a las 17, en un nuevo desafío para el equipo mendocino en su camino dentro de la Primera Nacional.

Preguntas y respuestas clave sobre Godoy Cruz vs Ferro

¿Cuándo juegan Godoy Cruz vs Ferro?

Godoy Cruz recibirá a Ferro Carril Oeste por una nueva fecha de la Primera Nacional.

¿Cómo llega Godoy Cruz al partido?

El Tomba viene de empatar 0-0 ante Deportivo Madryn, resultado que generó críticas de los hinchas.

¿Cómo llega Ferro al encuentro?

Ferro llega tras empatar 1-1 como visitante ante Colón en la última fecha.

¿Cuándo vuelve a jugar Godoy Cruz?

En la próxima jornada, el Tomba visitará a Central Norte en Salta el domingo a las 17.

La síntesis

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Los resultados

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