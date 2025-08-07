dale tomba

El Tomba choca contra Gimnasia: hora, dónde verlo y que racha quiere cortar

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba se mide contra el Lobo platense por una nueva fecha del Torneo Clausura. Mirá los detalles del duelo.

El Tomba busca imponer su fútbol.

Será la segunda presentación del Tomba como local en el Gambarte, y llega con la necesidad de cortar la racha de empates que arrastra desde el inicio del certamen.

Una racha que preocupa en el Tomba

El equipo mendocino, dirigido por Esteban Solari, viene de igualar 0 a 0 frente a Talleres en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Con ese resultado, suma tres empates en tres fechas del Torneo Clausura y todavía no conoce la victoria.

Si se toma en cuenta su participación en la Copa Sudamericana, Godoy Cruz acumula cinco empates consecutivos:

  • 1-1 ante Rosario Central (visita)

  • 0-0 frente a Sarmiento (local)

  • 0-0 con Talleres (visita)

  • 1-1 con Gremio en Brasil

  • 2-2 ante Grau de Perú en Mendoza

El historial entre el Tomba y Gimnasia

El historial entre ambos equipos registra 22 enfrentamientos oficiales.

  • Godoy Cruz ganó 8 veces

  • Gimnasia se impuso en 10

  • Empataron en 4 ocasiones

El último cruce fue el 9 de febrero, con victoria contundente del Lobo por 3 a 0 en La Plata.

El Lobo llega con impulso

Gimnasia viene de conseguir su primera victoria en el torneo, tras vencer a Independiente en el Bosque por la fecha 3. El equipo dirigido por Alejandro Orfila había perdido en el debut ante Instituto y luego empatado con San Lorenzo.

Motivado por ese triunfo, el Lobo buscará sumar de visitante ante un Godoy Cruz que necesita romper la racha y empezar a sumar de a tres para mantenerse competitivo en su grupo.

Lo que se viene para el Tomba

El próximo compromiso para el Bodeguero será en condición de visitante ante River, el domingo 17 de agosto desde las 18:30hs.

La síntesis del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba

Los resultados del fútbol de Primera

Las posiciones del fútbol de Primera

