El Tomba choca contra Gimnasia: hora, dónde verlo y que racha quiere cortar

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba recibirá este jueves a Gimnasia y Esgrima La Plata , por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol. El encuentro se jugará en el estadio Feliciano Gambarte , contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y será transmitido por ESPN Premium .

Será la segunda presentación del Tomba como local en el Gambarte , y llega con la necesidad de cortar la racha de empates que arrastra desde el inicio del certamen.

El equipo mendocino, dirigido por Esteban Solari , viene de igualar 0 a 0 frente a Talleres en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Con ese resultado, suma tres empates en tres fechas del Torneo Clausura y todavía no conoce la victoria.

Si se toma en cuenta su participación en la Copa Sudamericana , Godoy Cruz acumula cinco empates consecutivos :

1-1 ante Rosario Central (visita)

0-0 frente a Sarmiento (local)

0-0 con Talleres (visita)

1-1 con Gremio en Brasil

2-2 ante Grau de Perú en Mendoza

El historial entre el Tomba y Gimnasia

El historial entre ambos equipos registra 22 enfrentamientos oficiales.

Godoy Cruz ganó 8 veces

Gimnasia se impuso en 10

Empataron en 4 ocasiones

El último cruce fue el 9 de febrero, con victoria contundente del Lobo por 3 a 0 en La Plata.

El Lobo llega con impulso

Gimnasia viene de conseguir su primera victoria en el torneo, tras vencer a Independiente en el Bosque por la fecha 3. El equipo dirigido por Alejandro Orfila había perdido en el debut ante Instituto y luego empatado con San Lorenzo.

Motivado por ese triunfo, el Lobo buscará sumar de visitante ante un Godoy Cruz que necesita romper la racha y empezar a sumar de a tres para mantenerse competitivo en su grupo.

Lo que se viene para el Tomba

El próximo compromiso para el Bodeguero será en condición de visitante ante River, el domingo 17 de agosto desde las 18:30hs.

La síntesis del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba

