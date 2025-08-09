Los pasos Pehuenche y Las Leñas, en la agenda nacional: los detalles de una reunión clave en Buenos Aires

La importancia del sistema Pehuenche para Mendoza y la región: qué dicen las autoridades

Esta semana, representantes de las cámaras de comercio de San Rafael, General Alvear y Malargüe se reunieron con el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun , en Buenos Aires, donde abordaron diversos temas inherentes a la conectividad internacional con Chile.

En diálogo con Noticiero Andino , Silvina Pietrelli, vicepresidenta del C.C.I.A, y el director Gustavo Lombard hablaron sobre la importancia del Paso Pehuenche y Las Leñas , ambos ubicados en el sur provincial.

En diálogo con Noticiero Andino, Silvina Pietrelli, vicepresidenta del C.C.I.A. , habló sobre lo que propone respecto al Paso Pehuenche : " Lo que se pide es que esté habilitado para todo tipo de cargas . Para eso se necesita la presencia en el lugar de SENASA."

Además, explicó: " Para lograr esto, se hizo un pedido en Cancillería y también en el Ministerio de Defensa . Hemos dejado las puertas abiertas en esta gestión para poder avanzar, a pesar de que se necesitan algunas obras de infraestructura para que esto suceda."

Luego, el director Gustavo Lombard completó: "No es solamente Paso Las Leñas, sino el sistema Pehuenche, que está comprendido por los cuatro pasos más importantes: Pehuenche que ya existe, Planchón Vergara, Paso Las Damas y el consecuente Paso Las Leñas."

"Yo creo que realmente esto para la provincia, para la región, para el país es muy importante y sería un crecimiento exponencial", agregó.

