Los pasos Pehuenche y Las Leñas, en la agenda nacional: los detalles de una reunión clave en Buenos Aires

En diálogo con Noticiero Andino, Silvina Pietrelli, vicepresidenta del C.C.I.A, y el director Gustavo Lombard hablaron sobre la importancia del Paso Pehuenche y Las Leñas, ambos ubicados en el sur provincial.
La importancia del sistema Pehuenche para Mendoza y la región: qué dicen las autoridades
En diálogo con Noticiero Andino, Silvina Pietrelli, vicepresidenta del C.C.I.A., habló sobre lo que propone respecto al Paso Pehuenche: "Lo que se pide es que esté habilitado para todo tipo de cargas. Para eso se necesita la presencia en el lugar de SENASA."
Además, explicó: "Para lograr esto, se hizo un pedido en Cancillería y también en el Ministerio de Defensa. Hemos dejado las puertas abiertas en esta gestión para poder avanzar, a pesar de que se necesitan algunas obras de infraestructura para que esto suceda."
Luego, el director Gustavo Lombard completó: "No es solamente Paso Las Leñas, sino el sistema Pehuenche, que está comprendido por los cuatro pasos más importantes: Pehuenche que ya existe, Planchón Vergara, Paso Las Damas y el consecuente Paso Las Leñas."
"Yo creo que realmente esto para la provincia, para la región, para el país es muy importante y sería un crecimiento exponencial", agregó.
