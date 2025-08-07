Reactivación del ente binacional

Gestiones en Buenos Aires: cámaras del Sur mendocino impulsan conectividad con Chile

Entidades del sur provincial se reunieron con Fernando Brun en Buenos Aires para reactivar el Paso Las Leñas y avanzar en el comercio por Pehuenche.

Reunión en Buenos AIres por Paso Pehuenche y Paso las Leñas.

Por Sitio Andino Departamentales

El lunes próximo pasado en Buenos Aires, miembros de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura, Ganadería, Vial y Servicios de General Alvear y la Cámara de Comercio y Afines de Malargüe mantuvieron una reunión con el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, en la que se abordaron diversos temas inherentes a la conectividad internacional con Chile.

image

Fue un encuentro positivo, ya que se entabló una agenda de trabajo y se pactaron futuras reuniones. Se estableció como prioridad el Paso Las Leñas, y la conformación del Ente Binacional Paso Las Leñas (EBILEÑAS) -la última fue en 2018- a fin de avanzar en el proyecto; desde Cancillería se comprometieron a realizar las acciones necesarias ante sus pares chilenos.

Paso Las Leñas

En lo relativo a Paso Pehuenche, se solicitó que se avance en su habilitación para el tránsito de cargas generales y la posibilidad de crear un corredor comercial. Asimismo, se invitó al Embajador Fernando Brun a ser parte del próximo Comité de Integración, a realizarse en septiembre.

Gabriel Brega, presidente de la C.C.I.A. contó los detalles de la reunión en Buenos Aires

Embed - SAN RAFAEL: REUNIÓN CON CANCILLERÍA SOBRE PASO LAS LEÑAS Y PASO PEHUENCHE.

En el encuentro además, se establecieron tareas, reuniones y pasos a seguir, para continuar tratando los temas.

Por último, se entregaron invitaciones al presidente, Javier Milei; al ministro de Economía, Luis Caputo; a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a Luis Petri, para que participen del Almuerzo de las Fuerzas Vivas 2025 que la CCIA desarrollará el próximo 9 de octubre.

Por Sitio Andino Sociedad