Gestiones en Buenos Aires: cámaras del Sur mendocino impulsan conectividad con Chile

Reunión en Buenos AIres por Paso Pehuenche y Paso las Leñas.

image Fue un encuentro positivo, ya que se entabló una agenda de trabajo y se pactaron futuras reuniones. Se estableció como prioridad el Paso Las Leñas, y la conformación del Ente Binacional Paso Las Leñas (EBILEÑAS) -la última fue en 2018- a fin de avanzar en el proyecto; desde Cancillería se comprometieron a realizar las acciones necesarias ante sus pares chilenos.

Paso Las Leñas Foto: Prensa Gobierno de Mendoza En lo relativo a Paso Pehuenche, se solicitó que se avance en su habilitación para el tránsito de cargas generales y la posibilidad de crear un corredor comercial. Asimismo, se invitó al Embajador Fernando Brun a ser parte del próximo Comité de Integración, a realizarse en septiembre.

Gabriel Brega, presidente de la C.C.I.A. contó los detalles de la reunión en Buenos Aires Embed - SAN RAFAEL: REUNIÓN CON CANCILLERÍA SOBRE PASO LAS LEÑAS Y PASO PEHUENCHE. En el encuentro además, se establecieron tareas, reuniones y pasos a seguir, para continuar tratando los temas.

Por último, se entregaron invitaciones al presidente, Javier Milei; al ministro de Economía, Luis Caputo; a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a Luis Petri, para que participen del Almuerzo de las Fuerzas Vivas 2025 que la CCIA desarrollará el próximo 9 de octubre.