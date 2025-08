Cornejo anunció la puesta en marcha del Parque Solar Anchoris y reafirmó el liderazgo energético de Mendoza

“Es un gusto estar aquí. He estado en varias oportunidades y es un gran espacio de liberación de la Argentina”, expresó Cornejo al inicio de su intervención en el panel. Luego destacó que “ayer se le ha otorgado a la empresa Genneia la habilitación comercial para empezar a despachar el parque solar”, y precisó que la obra se desarrolló en un área sin aptitud agrícola, pero con buena conectividad para el transporte de energía. “Es un lugar que tiene petróleo, pero no tiene agricultura. Sin embargo, tiene buen transporte y allí se localizó este parque solar” “Es un gusto estar aquí. He estado en varias oportunidades y es un gran espacio de liberación de la Argentina”, expresó Cornejo al inicio de su intervención en el panel. Luego destacó que “ayer se le ha otorgado a la empresa Genneia la habilitación comercial para empezar a despachar el parque solar”, y precisó que la obra se desarrolló en un área sin aptitud agrícola, pero con buena conectividad para el transporte de energía. “Es un lugar que tiene petróleo, pero no tiene agricultura. Sin embargo, tiene buen transporte y allí se localizó este parque solar”