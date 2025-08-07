DATOS OFICIALES

CABA sigue con la inflación en alza: de cuánto fue en julio y cómo impactó en cada rubro

En julio, la inflación mostró una nueva aceleración en Buenos Aires. Servicios, transporte y alimentos encabezaron los aumentos durante el mes.

Foto: Cristian Lozano

Según el organismo, la inflación en julio fue del 2,5%, lo que implica una suba de 0,4 puntos porcentuales respecto del mes anterior. Con este incremento, la ciudad acumula un 18,1% en lo que va del año. Este dato se ubica por encima de las estimaciones de consultoras privadas, que proyectaban una inflación nacional del 1,8%.

De este modo, el indicador porteño podría anticipar que la inflación nacional supere el 2%. Sin embargo, en el mes anterior ocurrió algo similar y finalmente el índice no alcanzó ese umbral.

De acuerdo al rubro, de cuánto fue la inflación en la Ciudad de Buenos Aires

Este incremento es producto de un alza de 1,2% en bienes y 3,3% en los servicios. Al mismo tiempo, los precios estacionales avanzaron 9%, los regulados 2,1% y el resto 1,9%.

Los rubros de mayor aumento fueron:

  • Restaurants y hoteles (5,3%);
  • Servicios financieros (3,8%);
  • Transporte (3,6%);
  • Recreación y cultura (3,6%);
  • Vivienda (2,3%).

Por su parte, los alimentos tuvieron un incremento de 1,8%. Los principales impulsos provinieron de verduras, tubérculos y legumbres (6,9%), carnes (1,2%) y pan y cereales (1,6%).

En el mantenimiento de la vivienda se registró una suba de 2,3% por el impacto de las actualizaciones en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda.

En tanto, el transporte promedió un incremento de 3,6%, por las alzas en los precios de los pasajes aéreos. Le siguieron, en importancia, los ajustes en los valores de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y del boleto de colectivo urbano.

Salud mostró un alza de 1,8%, producto de alzas en las cuotas de la medicina privada. En educación se estimó un aumento de 2%, por el ajuste de las cuotas de los colegios privados.

El aumento en “restaurantes y hoteles” es resultado de los incrementos en las tarifas del servicio de alojamiento en hoteles por motivos turísticos y en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas/ Noticias Argentinas

