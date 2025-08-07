CABA sigue con la inflación en alza: de cuánto fue en julio y cómo impactó en cada rubro

El Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires publicó los datos de inflación correspondientes al mes de julio en la Capital Federal. Al igual que en junio , la tendencia muestra una aceleración, lo que representa un resultado poco favorable para la gestión libertaria .

Según el organismo, la inflación en julio fue del 2,5% , lo que implica una suba de 0,4 puntos porcentuales respecto del mes anterior. Con este incremento, la ciudad acumula un 18,1% en lo que va del año . Este dato se ubica por encima de las estimaciones de consultoras privadas, que proyectaban una inflación nacional del 1,8%.

De este modo, el indicador porteño podría anticipar que la inflación nacional supere el 2%. Sin embargo, en el mes anterior ocurrió algo similar y finalmente el índice no alcanzó ese umbral.

Este incremento es producto de un alza de 1,2% en bienes y 3,3% en los servicios. Al mismo tiempo, los precios estacionales avanzaron 9%, los regulados 2,1% y el resto 1,9%.

CABA sigue con la inflación en alza: de cuánto fue en julio y cómo impactó en cada rubro Foto: Cristian Lozano

Los rubros de mayor aumento fueron:

Restaurants y hoteles (5,3%);

Servicios financieros (3,8%);

Transporte (3,6%);

Recreación y cultura (3,6%);

Vivienda (2,3%).

Por su parte, los alimentos tuvieron un incremento de 1,8%. Los principales impulsos provinieron de verduras, tubérculos y legumbres (6,9%), carnes (1,2%) y pan y cereales (1,6%).

En el mantenimiento de la vivienda se registró una suba de 2,3% por el impacto de las actualizaciones en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda.

En tanto, el transporte promedió un incremento de 3,6%, por las alzas en los precios de los pasajes aéreos. Le siguieron, en importancia, los ajustes en los valores de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y del boleto de colectivo urbano.

Salud mostró un alza de 1,8%, producto de alzas en las cuotas de la medicina privada. En educación se estimó un aumento de 2%, por el ajuste de las cuotas de los colegios privados.

El aumento en “restaurantes y hoteles” es resultado de los incrementos en las tarifas del servicio de alojamiento en hoteles por motivos turísticos y en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas/ Noticias Argentinas