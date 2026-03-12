Cuánto necesitó una familia mendocina en febrero 2026 para no ser pobre ni indigente

Una familia requiere en Mendoza más de 500 mil pesos para no ser indigente.

En simultáneo con los índices que publica el INDEC, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza dio a conocer el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de la pobreza , y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mensura la indigencia ; correspondientes al mes de febrero de 2026 .

La primera de ellas creció en los últimos 30 días un 4,65 por ciento , ubicándose hoy en los $1.305.198,26 , que son los ingresos que requiere una familia tipo mendocina (una pareja con dos hijos menores) para no caer en la pobreza .

En cuanto a la CBA, que representa al conjunto de bienes que satisfacen las necesidades nutricionales de las personas , en febrero de este año se situó en los $546.108,06 , que es lo que requiere una familia para no ser indigente (pobreza extrema). En este caso, el índice se situó también un 5,53% por encima del mes anterior .

Pobreza e indigencia: la evolución de la CBT y la CBA en la provincia de Mendoza.

En comparación al mismo mes del año pasado, la CBT creció en Mendoza 37,52 por ciento; en tanto que la CBA registró una variación del 42,13%.

Cuánto necesitó una familia argentina para no ser pobre en febrero de 2026

En el ámbito nacional, según las mediciones del INDEC, el costo de la canasta básica total subió 2,7% en febrero. En términos interanuales el incremento fue del 32,1%, por debajo de la inflación general, que dio un 33,1% en el mismo periodo.

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.397.671,83 para superar el umbral de pobreza en febrero de 2026: 2,7% más que el mes previo y 32,1% interanual https://t.co/JwSQStUcys pic.twitter.com/hzyvNKAzt6 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 12, 2026

De este modo, una familia compuesta por dos adultos y dos menores necesitó $1.397.672 para no caer en la pobreza durante el segundo mes del año, a nivel país.

Respecto a la indigencia, medida por la canasta básica alimentaria, se ubicó en los $644.088, que es lo necesario para que una familia no caiga en la indigencia. El incremento mensual fue del 3,2 por ciento, alcanzando el 37,6% interanual.