Cada vez más empresas usan su propia red social interna: de qué se trata

En los últimos años las Redes Sociales Empresariales (RSE) se han convertido en una herramienta esencial en países europeos: según un informe elaborado por la consultora francesa Lecko, en Francia, el 70% de las organizaciones habían adoptado ya para 2017 una red social interna.

El éxito de estas plataformas de comunicación, reservadas para los colaboradores de una misma organización, se basa en el fortalecimiento en el compromiso con el trabajo y las grandes mejoras en la comunicación de los equipos.

Una red social empresarial (ESN), o plataforma de red social interna, es una herramienta de comunicación y colaboración reservada para los miembros de una empresa , administración o asociación. Este tipo de red social se inspira en plataformas públicas populares como Facebook, Twitter o LinkedIn . Puede incluir diversas funciones , como:

Las ventajas de una red social empresarial son numerosas. Este tipo de herramienta permite:

Fortalecer la cohesión interna y el sentido de pertenencia del colaborador, ya que los compañeros pueden interactuar fluidamente, incluso de forma informal, independientemente del área de trabajo. Una red social interna, por lo tanto, rompe barreras y promueve la comunicación no solo descendente, sino también ascendente.

, ya que los empleados pueden acceder rápidamente a la información publicada por su empleador y participar en ella sin esfuerzo a través de "me gusta", comentarios o incluso encuestas. Valorar a las personas y darles un sentido de reconocimiento, ya que pueden expresarse fácilmente, hacer oír su voz ante la gerencia y sus pares, y ser mencionados por otros que deseen agradecerles por su trabajo o compartir contenido que será leído por otros.

empresa mendoza (1) El software Yam Capital Humano incorpora un Feed Social para mejorar la comunicación interna en las empresas.

¿Qué está implementando Yam Capital Humano?

Empresas de Mendoza y todo el país, han incorporado a través del software Yam Capital Humano una nueva herramienta designada como Feed Social. En la misma plataforma donde llevan adelante el resto de los procesos del área de RRHH, se pueden enviar mensajes que aparecen en la sección de novedades de cada usuario particular que utiliza el sistema.

Tanto líderes como colaboradores pueden poner reaccionar a estos mensajes (que pueden estar acompañados por imágenes o videos vinculados con una URL), responderlos y ponerles “Me gusta”, tal cual funcionan las redes sociales comunes.

La herramienta ha resultado útil para hacer avisos de logros importantes conseguidos por una empresa, enviar recordatorios comunes de manera más rápida y efectiva, o también realizar celebraciones y felicitaciones. Confirman desde el sector de comunicación de Yam, que su implementación ha sido exitosa, y es utilizado hoy por la mayoría de los integrantes de las empresas.

Como dato novedoso, a su vez, el software Yam tiene desarrollado un prode mundialista, donde cada colaborador puede anotar los resultados de las predicciones de los partidos del próximo mundial de fútbol. Varias empresas han comenzado a organizar sus propios premios internos en relación a dicha competencia, que se celebrará a partir de Junio de este año.

Estas simples funcionalidades han permitido que la colaboración entre áreas de trabajo se vuelva más sólida, y la comunicación más constante y efectiva, mejorando la productividad en los procesos centrales.

Por Mariano Wiunkhaus, Analista de Marketing de Gestión Capital Humano.

Cómo es el prode mundialista integrado al software Yam Capital Humano

WhatsApp Image 2026-03-12 at 13.16.15 La plataforma permite a los empleados pronosticar resultados y participar de competencias internas.

WhatsApp Image 2026-03-12 at 13.16.14 (1) Los colaboradores pueden registrar sus predicciones para los partidos del próximo Mundial.