Vendimia 2026: el duro reclamo de los artistas al Gobierno tras la suspensión de la Repetición.

La Fiesta de la Vendimia tuvo un desenlace inesperado. Lo que debía ser la culminación de los festejos por los 90 años terminó de manera abrupta cuando el Gobierno provincial confirmó la cancelación de la Repetición, por las adversas condiciones meteorológicas. La medida generó una ola de críticas por parte de los artistas .

La decisión administrativa dejó una sensación de desamparo en el grueso de los artistas que fueron parte de la edición 2026. Para muchos, la suspensión no fue solo una cuestión climática , sino un síntoma de un cambio de paradigma en la organización de la fiesta máxima de los mendocinos.

En diálogo con Sitio Andino, diversos referentes del ámbito artístico expresaron su desazón. Mau Funes , reconocido actor y titiritero, describió la Vendimia como un ritual comunitario que fue interrumpido de forma traumática. "Nos quedamos como cojos; no tuvimos la chance de despedirnos de nuestros pares", lamentó Funes, subrayando que la Repetición es la instancia donde el pueblo mendocino accede a la fiesta con entradas populares.

Tras la cancelación de la Vendimia, los artistas expresaron su malestar.

Por su parte, Wally Sánchez , señaló una contradicción en la gestión del riesgo: "El Estado quedó entrampado en la decisión de priorizar lo artístico y lo cultural por sobre el negocio del privado", afirmó, sugiriendo que la logística oficial no protegió el derecho del espectador ni del trabajador local.

08 de Marzo de 2026, Acto Central, fiesta nacional de la vendimia, Teatro Griego Frank Romero Day, artistas Fueron 750 los artistas que formaron parte de "90 cosechas de una misma cepa". Foto: Cristian Lozano

Una crítica estructural a la gestión

El reclamo más contundente provino de la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Gonzalo Bandelé, delegado gremial, fue tajante al cuestionar la lógica de la Subsecretaría de Cultura:

"Lamentamos que se priorizara el negocio privado por sobre el derecho del público al acceso a la cultura. El Estado deja de ser un 'promotor' para convertirse en un 'gestor de eventos', donde el valor reside en el retorno económico y no en la identidad".

Bandelé apuntó contra la sustitución de cuadros locales por figuras de alto impacto comercial, como el show de Abel Pintos, y denunció las condiciones contractuales que obligan a los artistas a estar disponibles durante 30 días ante cambios climáticos, una flexibilidad que, según el gremio, no se aplica de igual forma a las empresas privadas vinculadas al evento.

Fiesta de la Vendimia 2026 "90 VENDIMIAS DE LA MISMA CEPA" Cuadro San Martín Foto: Gobierno de Mendoza

El refugio en la memoria y las redes

A pesar del conflicto gremial, la nostalgia inundó las redes sociales. Artistas como Abby Morán y Giu Coletto compartieron su orgullo por haber formado parte de la edición número 90, aunque admitieron el tono "amargo" del final".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Abi Moran (@abbymoraan)

"Mi querida Vendimia, te agradezco siempre por permitirme celebrarte de este lado", escribió Coletto, destacando la labor del equipo de danza contemporánea.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Giuli Coletto (@giucoletto_)

Para debutantes como Marti Pacifici, el cierre abrupto no alcanzó a opacar la concreción de un sueño personal: "No voy a negar que me quedé con gusto a poco, pero lo que yo sentí el domingo no se compara con nada".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Martina Pacifici (@marti_pacifici)

El cierre de la edición 2026 deja un balance agridulce. Mientras los cerros y las gradas del Frank Romero Day vuelven al silencio, el eco de los reclamos permanece latente.