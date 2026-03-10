10 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Edición 2026

Vendimia de los Cerros: la fiesta que rompe moldes de belleza y premia la historia de las madres

La popular Vendimia se reaiza todos los años en el imponente escenario del Cerro de la Gloria. El festejo se hará este miércoles, desde las 18.

Vendimia de los Cerros: la fiesta que rompe moldes de belleza y premia la historia de las madres.

Vendimia de los Cerros: la fiesta que rompe moldes de belleza y premia la historia de las madres.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

Mientras los espectáculos centrales de la Fiesta de la Vendimia se realizan en el Teatro Griego, a pocos metros, en el Cerro de la Gloria, late una Vendimia distinta. Tras haber sido reprogramada por cuestiones meteorológicas, la Vendimia de los Cerros se prepara para vivir una nueva edición este miércoles a las 18.

Lee además
Vendimia 2026: qué importantes premios recibirán la reina y virreina.
Siguen los mimos

Estos son los espectaculares regalos que recibirán la reina y virreina de la Vendimia
El peronismo busca liderar una opción competitiva en las elecciones 2027. ¿Quiénes están dispuestos a sumarse?
Elecciones 2027

La coalición antioficialista que se teje en Mendoza: qué dirigentes se anotan
Vendimia de los Cerros.jpeg
La Vendimia de los Cerros se realizará este miércoles, desde las 18.

La Vendimia de los Cerros se realizará este miércoles, desde las 18.

Vendimia de los Cerros: sin protocolos y con zapatillas

La organización, liderada por Victoria Herrera, ha sido clara en la consigna para este año. En diálogo con Sitio Andino, explicó que el espíritu de la fiesta exige despojarse de las formalidades tradicionales.

"Las candidatas para competir por el cetro tienen una indicación estricta: no pueden asistir con vestidos ni de galas, sino que deben vestir ropa cómoda, apta para el terreno pedregoso y la dinámica del cerro", explicó Herrera, marcando un contraste con la rigidez de los palcos oficiales.

vendimia de los cerros

El requisito: ser madre y pilar de familia

El corazón de la propuesta reside en sus candidatas. Para postularse, los moldes tradicionales de las fiestas de belleza quedan totalmente de lado. Los requisitos son claros y con un fuerte sentido social:

  • Edad: tener entre 40 y 60 años.

  • Identidad: ser madres.

"El objetivo es homenajear a aquellas mujeres que, históricamente, han sostenido la economía y la vida familiar, y que cada año eligen vivir la Vendimia desde las alturas del parque, lejos de las butacas del Frank Romero Day pero cerca del sentimiento popular", contó la organizadora.

Once años de autogestión

Lo que comenzó en 2015 como un proyecto impulsado por hacedores culturales y artistas voluntarios, hoy es una cita obligada. La Vendimia de los Cerros ha logrado mantenerse vigente durante una década y media gracias al esfuerzo comunitario, transformándose en una expresión cultural alternativa que crece año tras año.

Vendimia de los Cerros 2025.jpeg

La cita de este miércoles funcionará como la previa ideal para la Repetición del Acto Central., que tendrá lugar en el Frank Romero Day, desde las 21.

En un escenario natural, con la ciudad de fondo y el sol cayendo sobre el Cerro de la Gloria, Mendoza volverá a coronar una historia de vida, demostrando que la verdadera fiesta es aquella que nace de la propia comunidad.

Temas
Seguí leyendo

Desde Mendoza, el embajador de Italia destaca la relación entre Meloni y Milei

Mendoza sigue de fiesta: lo que tenés que saber sobre los shows musicales y la Repetición, en el Teatro Griego

Vendimia, vino y pasión: la historia de una sommelier mendocina que conecta gastronomía, territorio y tradición

Cómo se logró el histórico show de drones que iluminó el Frank Romero Day

Torneo Vendimia de Polo y Golf: finales imperdibles y un sunset para disfrutar del atardecer

El desesperado pedido de Marcela Gaua, ex reina de la Vendimia, tras el Acto Central

Promos para salir a comer: Banco Nación ofrece reintegros de hasta $40.000 en gastronomía

Reinas de una edición histórica: el desafío de representar a Mendoza en sus 90 años de Vendimia

LO QUE SE LEE AHORA
Vendimia 2026: qué importantes premios recibirán la reina y virreina.
Siguen los mimos

Estos son los espectaculares regalos que recibirán la reina y virreina de la Vendimia

Las Más Leídas

La jueza María Alejandra Martín rechazó el pedido de nulidad del requerimiento de citación a juicio
Polo Judicial Penal

Giro en la causa del conductor que atropelló a dos agentes en el Acceso Sur: qué decidió la Justicia

El peronismo busca liderar una opción competitiva en las elecciones 2027. ¿Quiénes están dispuestos a sumarse?
Elecciones 2027

La coalición antioficialista que se teje en Mendoza: qué dirigentes se anotan

Importante intervención de Preventores en la Ciudad de Mendoza. 
susto

Un bebé encerrado en un auto causó preocupación en Ciudad

Vendimia 2026: qué importantes premios recibirán la reina y virreina.
Siguen los mimos

Estos son los espectaculares regalos que recibirán la reina y virreina de la Vendimia

El robo ocurrió esta mañana en pleno centro de Mendoza. 
no hay detenidos

Violento golpe comando en una joyería del centro de Mendoza