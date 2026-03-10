Vendimia de los Cerros: la fiesta que rompe moldes de belleza y premia la historia de las madres.

Mientras los espectáculos centrales de la Fiesta de la Vendimia se realizan en el Teatro Griego, a pocos metros, en el Cerro de la Gloria , late una Vendimia distinta. Tras haber sido reprogramada por cuestiones meteorológicas, la Vendimia de los Cerros se prepara para vivir una nueva edición este miércoles a las 18 .

La tradicional celebración reafirma un concepto que la distingue de cualquier otra elección : aquí, la belleza no es una cuestión estética, sino de trayectoria de vida.

Elecciones 2027 La coalición antioficialista que se teje en Mendoza: qué dirigentes se anotan

Siguen los mimos Estos son los espectaculares regalos que recibirán la reina y virreina de la Vendimia

La organización, liderada por Victoria Herrera , ha sido clara en la consigna para este año. En diálogo con Sitio Andino, explicó que el espíritu de la fiesta exige despojarse de las formalidades tradicionales.

La Vendimia de los Cerros se realizará este miércoles, desde las 18.

"Las candidatas para competir por el cetro tienen una indicación estricta: no pueden asistir con vestidos ni de galas , sino que deben vestir ropa cómoda, apta para el terreno pedregoso y la dinámica del cerro", explicó Herrera, marcando un contraste con la rigidez de los palcos oficiales.

vendimia de los cerros

El requisito: ser madre y pilar de familia

El corazón de la propuesta reside en sus candidatas. Para postularse, los moldes tradicionales de las fiestas de belleza quedan totalmente de lado. Los requisitos son claros y con un fuerte sentido social:

Edad: tener entre 40 y 60 años.

Identidad: ser madres.

"El objetivo es homenajear a aquellas mujeres que, históricamente, han sostenido la economía y la vida familiar, y que cada año eligen vivir la Vendimia desde las alturas del parque, lejos de las butacas del Frank Romero Day pero cerca del sentimiento popular", contó la organizadora.

Once años de autogestión

Lo que comenzó en 2015 como un proyecto impulsado por hacedores culturales y artistas voluntarios, hoy es una cita obligada. La Vendimia de los Cerros ha logrado mantenerse vigente durante una década y media gracias al esfuerzo comunitario, transformándose en una expresión cultural alternativa que crece año tras año.

Vendimia de los Cerros 2025.jpeg Foto: Yemel Fil

La cita de este miércoles funcionará como la previa ideal para la Repetición del Acto Central., que tendrá lugar en el Frank Romero Day, desde las 21.

En un escenario natural, con la ciudad de fondo y el sol cayendo sobre el Cerro de la Gloria, Mendoza volverá a coronar una historia de vida, demostrando que la verdadera fiesta es aquella que nace de la propia comunidad.