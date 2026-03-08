8 de marzo de 2026
Evento cancelado

Vendimia de los Cerros suspendida por la lluvia: buscan un nuevo lugar cerrado

La lluvia convirtió el terreno en peligroso, por lo que los organizadores evalúan trasladar la celebración a un espacio cerrado, sin fecha confirmada aún.

Vendimia de Los Cerros suspendida por la lluvia.

Vendimia de Los Cerros suspendida por la lluvia.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Las intensas lluvias registradas este domingo obligaron a cancelar la tradicional Vendimia de los Cerros, que se realiza en las laderas del Cerro de la Gloria. La organización tomó esta decisión preventiva para resguardar la seguridad de artistas y público, ya que el terreno se volvió resbaladizo y riesgoso.

Ante la imposibilidad de continuar con el evento al aire libre, los responsables de la fiesta están evaluando la opción de trasladarlo a un recinto techado.

Aunque esta alternativa se perfila como la más probable para garantizar la seguridad de todos los asistentes, todavía no se definió la nueva fecha ni el lugar de la celebración, que será comunicado oficialmente en las próximas horas.

Vendimia de los Cerros: nueva fecha

La organizadores de la Vendimia de Los Cerros aseguró a Sitio Andino, que el evento se desarrollaría el próximo miércoles 11 a las 18.00 horas en la previa de la repetición de la Fiesta de la Vendimia, prevista para esa jornada.

