Vendimia de los Cerros suspendida por la lluvia: buscan un nuevo lugar cerrado

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Vendimia2026 | Las desfavorables condiciones climáticas registradas este domingo obligaron a la cancelación de la Vendimia de los Cerros, el tradicional encuentro autogestionado en las laderas del Cerro de la Gloria. La organización tomó la medida de carácter preventivo debido a que las precipitaciones transformaron el terreno en una zona peligrosa y resbaladiza, comprometiendo la integridad física tanto de los artistas como de los asistentes. Ante la imposibilidad de realizar el evento al aire libre, los referentes de la fiesta evalúan el traslado de la celebración a un recinto techado. Aunque el cambio de locación es la opción más firme para garantizar la seguridad, todavía no se ha establecido una fecha ni un lugar definitivo para la reprogramación, la cual será comunicada en las próximas horas. #cerros #vendimia #maltiempo"

