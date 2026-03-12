12 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Brinco

Brinco sortea un pozo de $420 millones: cómo participar y cuándo se juega

La edición 1345 del Brinco pone en juego un pozo de 420 millones de pesos. Cuándo se sortea el premio, cómo participar, cuánto sale la jugada y más, en esta nota.

Brinco sortea un pozo de $420 millones: cómo participar y cuándo se juega

Brinco sortea un pozo de $420 millones: cómo participar y cuándo se juega

 Por Luis Calizaya

El próximo sorteo del Brinco, que lleva el número 1345 y se desarrollará el domingo 15 de marzo, sortea un gran pozo estimado en 420 millones de pesos. Enterate cómo participar del popular juego organizado por la Lotería de Santa Fe.

Este sorteo se llevará adelante a las 21 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Lee además
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1344 del domingo 8 de marzo
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1344 del domingo 8 de marzo
Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo millonario de este domingo 8 de marzo
Juegos de azar

Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo millonario de este domingo 8 de marzo

En la edición anterior de Brinco, sorteo Nº 1344 del 8 de marzo, el pozo máximo quedó vacante, aunque hubo ganadores con 5, 4 y 3 aciertos; así como en la modalidad Brinco Junior Siempre Sale.

Brinco-1345-pozo
El Brinco del 15 de marzo acumula un pozo de $420.000.000.

El Brinco del 15 de marzo acumula un pozo de $420.000.000.

¿Qué es el Brinco?

Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).

¿Cómo se juega al Brinco?

Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.

En dicho sorteo serán considerados ganadores:

  • Del primer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos.
  • Del segundo premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos.
  • Del tercer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos.
  • Del cuarto premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 3 aciertos.

¿Cuánto sale jugar al Brinco?

Las boletas se adquieren en en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $1.200. En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 39.

Los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resulten ganadores de cada uno de los premios.

En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.

¿Cuándo y dónde se sortea el Brinco?

El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Temas
Seguí leyendo

Brinco acumula un pozo de $370 millones: cómo jugar y cuándo es el sorteo

Un botón puede salvar vidas: Guaymallén lanzó un sistema de alerta para adultos mayores

El costo de no ser pobre en Mendoza: cuál es el ingreso mínimo que necesita una familia

Cursos gratuitos con salida laboral rápida y certificación oficial

Pronóstico estival: el Otoño en Mendoza tendrá pocas lluvias y temperaturas por encima de lo habitual

El Telekino acumula $350 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Cada vez más empresas usan su propia red social interna: de qué se trata

Anuncian un paro en la aviación que afectaría vuelos de forma masiva: cuándo será

LO QUE SE LEE AHORA
Vendió el ticket ganador del Quini 6 en San Rafael y espera que aparezca el mendocino afortunado video

Golpe de suerte en San Rafael: el agenciero que vendió el Quini 6 millonario espera al ganador

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 11 de marzo: números ganadores del sorteo 3355

Dos mendocinos se hicieron millonarios gracias al Quini 6.

El Quini 6 de este 11 de marzo dejó dos mendocinos millonarios: adónde jugaron y cuánto ganaron

No habrá repetición de la Vendimia en 2026. video

La drástica decisión que tomó el Gobierno de Mendoza sobre la repetición de la Vendimia

Vendió el ticket ganador del Quini 6 en San Rafael y espera que aparezca el mendocino afortunado video

Golpe de suerte en San Rafael: el agenciero que vendió el Quini 6 millonario espera al ganador

Así quedó el auto incendiado en Guaymallén.

Madre e hija vivieron un momento de pánico en Guaymallén