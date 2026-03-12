12 de marzo de 2026
Cursos gratuitos con salida laboral rápida y certificación oficial

Sumate a los cursos gratuitos del CCT Cecilia Grierson. Formate en gastronomía, electricidad o turismo y conseguí un nuevo trabajo con certificación oficial.

 Por Analía Martín

El Centro de Capacitación para el Trabajo N° 6-015 “Cecilia Grierson”, ubicado en calle Salta 1149 de Ciudad, lanzó su oferta educativa para este ciclo lectivo. Si estás buscando un curso que te permitan insertarte rápidamente en el mercado laboral actual, ésta es tu oportunamente. Además tiene certificación oficial de la DGE.

En el Cecilia Grierson el aprendizaje combina la teoría con prácticas reales en entornos formativos diseñados para que salgas listo para enfrentar los desafíos del mundo del empleo. Es un espacio de formación para jóvenes y adultos, pensados en una rápida inserción laboral.

_capacitación en gastronomía, CCT Cecilia Grierson
El CCT Cecilia Grierson ofrece cursos para la formación de gastronomía

Una variedad de opciones para tu futuro trabajo

La oferta es variada y responde a lo que hoy buscan las empresas mendocinas, especialmente en los rubros de servicios. En el área de gastronomía, podés formarte como cocinero o especialista en pastelería, dos oficios que no paran de crecer en nuestra provincia.

Por otro lado, el sector turístico también tiene un lugar central con capacitaciones en Ceremonial y Protocolo, Servicios Turísticos y formación para mozos y mozas. Estas herramientas son fundamentales para quienes desean trabajar en la industria más pujante de la región.

Certificación de la DGE y acceso a un nuevo curso

Además de las áreas de servicios, el centro ofrece formación técnica en electricidad y talleres de artes aplicadas como vitrofusión y cerámica. Lo más importante es que todas las capacitaciones son totalmente gratuitas y cuentan con el aval oficial de la Dirección General de Escuelas.

Retomar los estudios o aprender un oficio nuevo es una decisión que te da autonomía y libertad para proyectar tu carrera. La directora de la institución, Soledad López Cremaschi, invita a toda la comunidad a acercarse y conocer de cerca estas propuestas que promueven el desarrollo de habilidades concretas. Si querés darle un giro a tu vida profesional, podés inscribirte o pedir más información directamente en la sede del CCT. No dejes pasar la chance de capacitarte con docentes especializados en un ambiente pensado para tu crecimiento personal y profesional.

capacitación textil, CCT Cecilia Grierson
Modista/o Moldería, uno de los cursos que se dictan en el CCT Cecilia Grierson

Las propuestas formativas

  • Artes: Artesanías, pintura decorativa sobre distintas superficies, tallado en madera, trabajos en cuero, metal, vidrio, mármol, cerámica, marquetería. (Asignatura de apoyo: Dibujo).
  • Textil: Operador de máquinas para la confección de indumentaria. Confeccionista a medida: Modista/o Moldería, manejo de máquinas rectas, overlock y collareta. (Asignatura de apoyo: Dibujo y Diseño).
  • Peluquería y Cosmetología: Tratamiento capilares, cortes, colorimetría, peinados, permanentes, cuidado básico de la piel, manicura y belleza del pie, maquillaje, depilación, atención al público. (Asignaturas de apoyo: Biología y Administración).
  • Gastronomía: Cocinero, Panadero, Pastelero. (Asignaturas de apoyo: Nutrición, Bromatología, Administración y Francés).
  • Turismo: Información turística, atención al cliente, inglés turístico, ceremonial y protocolo, mozos y camareros.
  • Electricidad: Montador electricista domiciliario (manejo de herramientas, circuitos eléctricos, automatismos, empalmes y esquemas de conexión).
  • Vitrofusión: Corte de vidrios, técnicas de esmaltado y manejo del horno.

La inscripción se realiza en calle Salta 1149 PB, Ciudad de Mendoza. Los horarios están divididos en tres turnos: mañana (8:30 a 12:30 hs), tarde (13:30 a 17:30 hs) y vespertino (18:00 a 21:00 hs). Para mayor información podés consultar las redes sociales del CCT Cecilia Grierson. O bien via telefónica al 261 429-5527 y via mail a [email protected].

