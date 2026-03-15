Nuevo aumento para bancarios: de cuánto será el salario con la última actualización

Los trabajadores bancarios acordaron un nuevo aumento en sus salarios atado a la inflación y ya acumulan en lo que va de 2026 una suba del 5,9%. Según informó el sindicato La Bancaria, la última actualización paritaria establece un incremento del 2,9% sobre los salarios de febrero .

El ajuste impactará en todas las remuneraciones mensuales brutas, normales y habituales, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluye también adicionales convencionales y no convencionales.

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Con esta actualización, el salario básico del sector quedó fijado en $2.187.023,79 .

Los trabajadores bancarios tienen actualizaciones mensuales en función de la inflación.

El acuerdo también impacta en el bono por el Día del Bancario , que los trabajadores del sector reciben cada noviembre. Con la nueva referencia salarial, ese adicional se ubica en $1.949.656,06 para la categoría inicial , monto que quedará sujeto a futuras actualizaciones.

Desde La Asociación Bancaria remarcaron en un comunicado que, con este esquema de actualización, se busca preservar el poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación.

“De esta manera, una vez más garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de sus salarios”, señalaron desde el gremio.