15 de marzo de 2026
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Salario

Nuevo aumento para bancarios: de cuánto será el salario con la última actualización

Los trabajadores de los bancos acordaron un nuevo aumento de salario que se ajusta mes a mes en base a la inflación. Cuánto cobrarán.

Nuevo aumento para bancarios: de cuánto será el salario con la última actualización

Nuevo aumento para bancarios: de cuánto será el salario con la última actualización

Por Sitio Andino Economía

Los trabajadores bancarios acordaron un nuevo aumento en sus salarios atado a la inflación y ya acumulan en lo que va de 2026 una suba del 5,9%. Según informó el sindicato La Bancaria, la última actualización paritaria establece un incremento del 2,9% sobre los salarios de febrero.

El ajuste impactará en todas las remuneraciones mensuales brutas, normales y habituales, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluye también adicionales convencionales y no convencionales.

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Los trabajadores bancarios tienen actualizaciones mensuales en función de la inflación.

Los trabajadores bancarios tienen actualizaciones mensuales en función de la inflación.

Cuánto cobrarán los bancarios en marzo de 2026

Con esta actualización, el salario básico del sector quedó fijado en $2.187.023,79.

El acuerdo también impacta en el bono por el Día del Bancario, que los trabajadores del sector reciben cada noviembre. Con la nueva referencia salarial, ese adicional se ubica en $1.949.656,06 para la categoría inicial, monto que quedará sujeto a futuras actualizaciones.

Desde La Asociación Bancaria remarcaron en un comunicado que, con este esquema de actualización, se busca preservar el poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación.

“De esta manera, una vez más garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de sus salarios”, señalaron desde el gremio.

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