Deportes en Mendoza

Malargüe, capital del Newcom: se prepara para recibir el Torneo Nacional

Se jugará en varios gimnasios de la ciudad de Malargüe, centrando las instancias finales en el Centro Polideportivo Malal Hue.

Campeonato de Newcom en Malargüe.

Campeonato de Newcom en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

La próxima semana, Malargüe se convertirá en el epicentro del Newcom en Argentina, al albergar del 15 al 17 de agosto el XII Torneo Nacional. Este evento reunirá a más de seiscientos jugadores en las categorías +40, 50 y 60 años, consolidando al departamento como una de las principales plazas de este deporte en el país.

La profesora Alejandra Espinoza, pionera del Newcom en Malargüe y promotora activa junto a un equipo de instructores, compartió con SITIO ANDINO que se han inscripto 64 equipos provenientes de diversas provincias, incluyendo Neuquén, La Pampa, Córdoba, La Rioja, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, San Luis, Río Negro y Mendoza.

El auge del Newcom en Malargüe

Dada la relevancia del campeonato, contará con la participación de diez árbitros oficiales de la Federación de Voleibol Argentino (FEVA.) Además, se espera la presencia del Secretario Nacional de Newcom, Gustavo Rasguido, quien ha destacado en múltiples ocasiones que “en Malargüe se organizan los mejores torneos” de esta disciplina.

Durante el diálogo con Espinoza, se realizó un repaso sobre el crecimiento del Newcom en Malargüe. La profesora destacó que el departamento es considerado “la cuna” de este deporte en el sur de Mendoza y ha experimentado un notable desarrollo en las últimas dos décadas. El acercamiento al Newcom comenzó en 2008 con los Juegos Evita, que integraron esta disciplina en competencias regionales y finales nacionales en Buenos Aires.

“Fuimos campeones durante ocho años consecutivos en torneos provinciales y logramos podios a nivel nacional”, enfatizó Espinoza. Este impulso ha dado lugar a la creación de la Liga Municipal de Newcom, que incluye equipos desde los 30 años y permite un vibrante despliegue deportivo cada semana en las canchas del Centro Polideportivo Malal Hue.

Los orígenes del Newcom

El Newcom, nació en el año 1895 en los Estados Unidos como “como una adaptación del voleibol para jóvenes, pero con el tiempo se popularizó entre adultos mayores”, de ese país, y en la última parte del siglo pasado en la Argentina.

Este deporte ha tendido amplia aceptación porque a las personas que la practican les “mejora la movilidad, la coordinación, la flexibilidad, el equilibrio y la resistencia cardiovascular”, además garantiza “salud mental y emocional porque “combate el aislamiento, promueve la socialización, reduce el estrés y mejora el estado de ánimo. “

