Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 7 de agosto.

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra cerrado al tránsito este jueves 7 de agosto, para todo tipo de vehículos. Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe.
Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada. El cierre rige en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. En el transcurso de la mañana se evaluará la posible reapertura.
Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche
Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.
Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.