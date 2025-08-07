Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 7 de agosto.

Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada. El cierre rige en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. En el transcurso de la mañana se evaluará la posible reapertura.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.