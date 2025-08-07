Malargüe celebra la Noche de Cuyanía con música, tradición y solidaridad

El Dúo Oyarzabal-Navarro estará este sábado en Malargüe (Foto gentileza).

Este fin de semana, Malargüe celebrará su Noche de Cuyanía, un evento que reunirá a renombrados artistas locales en una velada única. La noche contará con la presentación del aclamado Dúo Oyarzabal-Navarro, y la entrada será libre. Además, quienes asistan podrán colaborar con Cáritas donando alimentos no perecederos.

La directora de Cultura de la Municipalidad de Malargüe, Erica Della Bianca, destacó que esta es la tercera edición de la Noche de Cuyanía en 2025, un espacio diseñado para fomentar el talento local y regional. "Buscamos fortalecer nuestras costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales", afirmó Della Bianca, quien también subrayó el componente social del evento.

Durante la velada, se presentará el nuevo material discográfico del Dúo Raíces Nuevas, conformado por Raúl Gerardo López y su esposa Noemí Pereyra. López compartió que el título de su nuevo disco, "Cuesta Arriba", refleja el esfuerzo y dedicación que han puesto a lo largo de los años para superar dificultades y "expresar a pleno" la música cuyana, un género que aún necesita mayor reconocimiento en varias regiones del país.

"Como es un ambiente cuyano, hemos convocado a amigos que interpretan música cuyana", comentó López sobre los artistas invitados. Entre ellos se encuentra el Dúo Oyarzabal-Navarro, con quienes comparten una larga amistad y trayectoria en presentaciones de cuecas, gatos y tonadas en Buenos Aires.

La Noche de Cuyanía dará inicio a las 21 con la actuación del Elenco Municipal Charú, seguido por las presentaciones de Las Voces del Salitral, Dúo Los Cuña, Armonía Valle y Raíces Nuevas. Para cerrar la noche, el Dúo Oyarzabal-Navarro llevará al público a disfrutar de su música tradicional.

