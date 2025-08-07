Propuesta ejecutiva de alto nivel

Llega a San Rafael la conferencia que revolucionará la forma de vender

“Prohibido cerrar ventas”, a cargo del director de GrupoSet LATAM, invita a repensar los vínculos comerciales y transformar cada venta en una oportunidad.

Julián Gaita González en San Rafael

Julián "Gaita" González en San Rafael

El GRUPOSET LATAM, una de las Consultoras argentinas con mayor crecimiento en América Latina, y con experiencias ejecutivas con Disney, la NASA, Toyota, regresa este año a San Rafael con 2 propuestas ejecutivas de alto nivel, que nos distinguen como destino de eventos de gran proyección nacional e internacional.

La primera Conferencia será "Prohibido cerrar ventas", este jueves 7 de agosto, a cargo de Julián "Gaita" González, director de GRUPO SET LATAM, nombrado Embajador de la Cultura Disney y uno de los conferencistas de mayor crecimiento en Latinoamérica. Estará como invitado especial Agustín Negrlia, conductor de Modo Selfie, quien llega especialmente a San Rafael para participar de la conferencia, e interactuar con “Gaita” en la apertura sobre los detalles de la venta de destinos turísticos

Tras escuchar a “Gaita” González, los asistentes se llevarán conceptos y herramientas claves, sacando el foco de que el objetivo sea cerrar una venta para que todo el esfuerzo personal/empresario se transforme en abrir relaciones que generen vínculos a largo plazo y mayores beneficios para la empresa..

La invitación a “no cerrar ventas” es el punto de partida para comenzar a derribar paradigmas. Los principales conceptos que aborda esta conferencia son: análisis del circuito comercial (generación, administración de la demanda y relacionamiento), la importancia de los procesos a la hora de vender y cómo generar relación en el tiempo.

image

El objetivo de “Gaita” González en su presentación apunta a fijar conceptos y facilitar herramientas para llevarlos a la práctica.

  1. Cambio de paradigma comercial: La conferencia propone dejar de enfocarse en “cerrar ventas” para comenzar a “abrir relaciones”, desafiando modelos tradicionales del proceso comercial.
  2. Ejes temáticos: Se analizan el circuito comercial (generación, administración de demanda y relacionamiento), la importancia de los procesos en la venta y cómo construir vínculos sostenibles en el tiempo.
  3. Resultados para los participantes: Se brindan conceptos y herramientas prácticas para transformar la venta en una experiencia relacional, generando beneficios a largo plazo para la empresa.
image

La segunda Conferencia, "Los secretos detrás de la magia", se anuncia para el martes 28 de octubre y estará a cargo de Jonatan Loidi, Ceo y Fundador de GRUPOSET LATAM, conferencista internacional con exposiciones en más de 20 países. En esta charla se describirán las claves del Modelo Disney para que los asistentes aprendan cómo aplicarlo de manera efectiva en sus organizaciones, alcanzando resultados impensados para la realidad actual.

Loidi nos visitó en noviembre último y convocó a 625 personas con su charla "El Camino del 5%" Ambas exposiciones se llevarán a cabo en el Auditorio del Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, y las entradas están a la venta, con importantes bonificaciones por compras corporativas, y precio especial para: emprendedores y entidades intermedias.

Datos a tener en cuenta para conferencia en San Rafael

  • Valor general por persona: $ 48.000.

Puntos de Venta:

  • Librería Fénix de Pellegrini 20
  • Los Gallegos y Estación YPF La Ese, Av Mitre 3200.
