Tras la alianza con Cornejo, Milei cerró dos nuevos acuerdos electorales en distritos claves

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , anunció que Juntos por Entre Ríos (UCR-PRO) firmó un acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA). La noticia llegó en el último día para inscribir coaliciones ante la Justicia Electoral de cara a las legislativas de octubre; y luego de que los violetas sellaran una alianza con el radicalismo en Mendoza .

La alianza llevará el nombre La Libertad Avanza y reunirá al PRO, la UCR, el Movimiento Social Entrerriano y el Partido Libertario . El Partido Socialista y el GEN, que integraban Juntos, quedaron fuera del armado.

El entendimiento incluye una estrategia común para disputar las ocho bancas nacionales que pone en juego Entre Ríos : cinco en Diputados y tres en el Senado. El reparto de candidaturas, según confirmaron fuentes de ambos espacios, será proporcional a lo que cada partido arriesga en la elección.

En octubre, el oficialismo entrerriano buscará retener tres bancas en Diputados y dos en el Senado . El acuerdo con Milei implica que las listas compartidas respaldarán la gestión nacional y buscarán impedir un regreso del kirchnerismo.

Hace dos años les prometimos a los entrerrianos que no íbamos a volver al pasado. Que íbamos a hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para que nunca más nos gobernara el populismo, la demagogia ni la corrupción.

Si bien no se definió el orden de los candidatos, las conversaciones se centraron en un criterio de proporcionalidad. Entre las especulaciones previas, circuló que LLA pretendía encabezar en ambas cámaras, pero esa versión fue relativizada por el entorno de Frigerio.

CABA: pacto Milei–Macri para las elecciones 2025

En paralelo, Karina Milei y Mauricio Macri cerraron un entendimiento para competir juntos en la Ciudad de Buenos Aires. El anuncio se hizo tras una reunión en la Quinta de Olivos, a horas del cierre del plazo para presentar alianzas.

En este caso, el nombre de la coalición también será La Libertad Avanza. Según la secretaria general de la Presidencia, la base del acuerdo es un “compromiso innegociable” de los representantes en el Congreso para respaldar el plan económico del Gobierno hasta 2027.

Junto al Presidente del PRO, Mauricio Macri, nos pusimos de acuerdo para formar una alianza para competir juntos en la Ciudad de Buenos Aires el próximo 26 de octubre.



Ambos estamos convencidos de que la Argentina necesita sostener y profundizar el camino que emprendió con…

La decisión de Macri se dio en un contexto de bajo rendimiento electoral del PRO en las últimas legislativas porteñas, donde la lista encabezada por Silvia Lospennato quedó tercera y sin victorias en ninguna comuna. El buen desempeño del oficialismo nacional, con Manuel Adorni como candidato, inclinó la balanza hacia un acuerdo con los libertarios.