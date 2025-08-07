Elecciones 2025

Tras la alianza con Cornejo, Milei cerró dos nuevos acuerdos electorales en distritos claves

Al filo del cierre de la presentación de frentes, La Libertad Avanza selló convenios con el PRO en dos jurisdicciones conducidas por los amarillos. Detalles de las alianzas.

Los hermanos Milei anunciaron dos nuevos acuerdos provinciales

La alianza llevará el nombre La Libertad Avanza y reunirá al PRO, la UCR, el Movimiento Social Entrerriano y el Partido Libertario. El Partido Socialista y el GEN, que integraban Juntos, quedaron fuera del armado.

Último día para anotar alianzas: con acuerdos aún sin cerrar, qué frentes se presentarán en Mendoza
El entendimiento incluye una estrategia común para disputar las ocho bancas nacionales que pone en juego Entre Ríos: cinco en Diputados y tres en el Senado. El reparto de candidaturas, según confirmaron fuentes de ambos espacios, será proporcional a lo que cada partido arriesga en la elección.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/frigeriorogelio/status/1953604012466397671&partner=&hide_thread=false

El peso electoral en disputa en Entre Ríos

En octubre, el oficialismo entrerriano buscará retener tres bancas en Diputados y dos en el Senado. El acuerdo con Milei implica que las listas compartidas respaldarán la gestión nacional y buscarán impedir un regreso del kirchnerismo.

Si bien no se definió el orden de los candidatos, las conversaciones se centraron en un criterio de proporcionalidad. Entre las especulaciones previas, circuló que LLA pretendía encabezar en ambas cámaras, pero esa versión fue relativizada por el entorno de Frigerio.

Rogelio Frigerio, Guillermo Francos.jpg
Rogelio Frigerio llegó a un acuerdo electoral con La Libertad Avanza.

CABA: pacto Milei–Macri para las elecciones 2025

En paralelo, Karina Milei y Mauricio Macri cerraron un entendimiento para competir juntos en la Ciudad de Buenos Aires. El anuncio se hizo tras una reunión en la Quinta de Olivos, a horas del cierre del plazo para presentar alianzas.

En este caso, el nombre de la coalición también será La Libertad Avanza. Según la secretaria general de la Presidencia, la base del acuerdo es un “compromiso innegociable” de los representantes en el Congreso para respaldar el plan económico del Gobierno hasta 2027.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/1953598404082426225&partner=&hide_thread=false

La decisión de Macri se dio en un contexto de bajo rendimiento electoral del PRO en las últimas legislativas porteñas, donde la lista encabezada por Silvia Lospennato quedó tercera y sin victorias en ninguna comuna. El buen desempeño del oficialismo nacional, con Manuel Adorni como candidato, inclinó la balanza hacia un acuerdo con los libertarios.

