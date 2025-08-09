San Rafael

Gran fiesta en Monte Comán: tradición, desfile y Rusherking para cerrar los festejos

El 17 de agosto, el distrito de Monte Comán celebrará su aniversario y homenajeará a San Martín con actividades para toda la familia.

Rusherking en Monte Comán

Rusherking en Monte Comán

Las celebraciones incluyen múltiples actividades deportivas y recreativas, para en la previa del gran cierre del domingo 17 de Agosto, epicentro de los festejos. Ese día, desde las 14.45 y acompañados de representantes del cuerpo de Granaderos a Caballo, se realizará -en el predio de Mendoza y Corrientes- el acto oficial en homenaje al General San Martín y la Promesa a la Bandera de Los Andes.

Lee además
La Expo Educativa 2025 convocó a miles de jóvenes de toda la provincia en la Ciudad de Mendoza
De interés

La Expo Educativa 2025 convocó a miles de jóvenes de toda la provincia en la Ciudad de Mendoza
La importancia del sistema Pehuenche para Mendoza y la región: qué dicen las autoridades video
De interés

Los pasos Pehuenche y Las Leñas, en la agenda nacional: los detalles de una reunión clave en Buenos Aires
image

El calendario continuará desde las 15.15 horas con el acto oficial por el aniversario montecomanino y el gran desfile cívico militar con la participación de jardines, escuelas, clubes, fuerzas de seguridad, entidades, entre otros.

La fiesta continuará desde las 17.00 horas en el Paseo de los Pioneros donde habrá feria de emprendedores, patio de comidas y se llevará a cabo un gran festival musical.

La grilla incluye la apertura a cargo de Los Hacheros, una continuidad festiva a puro ritmo con Mehari y la presentación de Los Chimeno con el mejor folcklore cuyano.

El cierre en Monte Comán a cargo de Rusherking

El broche de oro será cuando al escenario se suba Rusherking. El popular rapero presentará su exitoso repertorio que incluye temas como “Además de Mí”, “Cerca de Ti” (con Thiago PZK), “Confiésalo” (con María Becerra) o “Te Mentiría” (Con Luck Ra).

“Vamos a tener un domingo muy emotivo, con una gran fiesta popular en la que invitamos a todos los sanrafaelinos y visitantes que quieran participar”, explicó el delegado distrital de la Municipalidad de San Rafael, Germán Gómez.

Temas
Seguí leyendo

Educación vial sobre ruedas: la campaña "Pedalear Seguro" llega a escuelas y barrios

Godoy Cruz se posiciona como capital gastronómica con promociones por el Día del Niño

En el Día del Niño, Malargüe descentraliza la celebración

Elecciones 2025 en Godoy Cruz: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

De la explotación laboral a la solidaridad: la historia de Fernando tuvo un final feliz

Sumate a la causa: familias de Malargüe viajan al Congreso Nacional de Diabetes

"Cada vez se abandonan más fincas": el Valle de Uco expone la crítica situación de la economía regional

Lavalle celebra la Fiesta de Asunción 2025 en honor a la Virgen del Tránsito

LO QUE SE LEE AHORA
De la explotación laboral a la solidaridad: la historia de vida de Fernando tuvo un final feliz video
Tiene un nuevo trabajo

De la explotación laboral a la solidaridad: la historia de Fernando tuvo un final feliz

Las Más Leídas

Decomisaron más de 400 kilos de carne en mal estado en Las Heras
Plan Integral contra el Abigeato

Decomisaron más de 400 kilos de carne en mal estado en Las Heras

Autoridades de la DGE debaten el futuro de la educación Secundaria. 
Reforma educativa

La educación Secundaria que se viene en Mendoza: los puntos clave de la reforma, en debate

De la Vendimia a la política: quién es la reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025
SALTO

De la Vendimia a la política: quién es la ex reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025

La falta de nieve obliga a Los Puquios a cerrar su temporada de manera anticipada.
Balance

"Hasta aquí llegamos": la falta de nieve obliga a Los Puquios a anticipar el cierre de la temporada

Cacho Garay fue operado de urgencia tras sufrir una descompensación
Preocupante

Cacho Garay fue operado de urgencia tras sufrir una descompensación

Te Puede Interesar

La historia detrás de la nueva ley en homenaje a Johana Chacón, un caso que conmocionó a Mendoza
Memoria activa

La historia detrás de la nueva ley en homenaje a Johana Chacón, un caso que conmocionó a Mendoza

Por Carla Canizzaro
La importancia del sistema Pehuenche para Mendoza y la región: qué dicen las autoridades video
De interés

Los pasos Pehuenche y Las Leñas, en la agenda nacional: los detalles de una reunión clave en Buenos Aires

Por Sitio Andino Política
Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos
Siniestro fatal

Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos

Por Sitio Andino Policiales