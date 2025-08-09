SALARIOS

Tras el acuerdo paritario, cuál es el salario de un trabajador de aduana

El salario de los empleados de aduana fue actualizado. Qué monto cobran según la antigüedad y cómo se compara con los datos del INDEC.

Tras el acuerdo paritario, cuál es el salario de un trabajador de aduana

Tras el acuerdo paritario, cuál es el salario de un trabajador de aduana

De acuerdo a información oficial, los despachantes de aduana son profesionales habilitados para actuar como agentes auxiliares del comercio y del servicio aduanero. Su labor incluye la clasificación de mercadería, la confección y transmisión de la declaración aduanera, y la presentación de los documentos requeridos para operaciones de comercio exterior.

Lee además
Paz, pan y trabajo... pero los salarios caen frente a la inflación
EN EL DÍA DE SAN CAYETANO

Paz, pan y trabajo... pero los salarios caen frente a la inflación
Bienestar financiero en las empresas: claves para el éxito organizacional más allá del salario
CULTURA FINANCIERA LABORAL

Bienestar financiero en las empresas: claves para el éxito organizacional más allá del salario

Además, estos agentes operan en representación de empresas importadoras o exportadoras, o de personas o entidades que los contraten con ese fin.

En este marco, cuánto gana un trabajador de despachante de aduana

El pasado 31 de julio, en la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Empleados de Despachantes de Aduana (AEDA) y el Centro de Despachantes de Aduana (CDA) firmaron un nuevo acuerdo en el marco de la negociación paritaria 2025/2026.

El convenio estableció:

  • Aumento sobre los básicos vigentes de un 5%
  • Aumento sobre el Monto de la asignación especial remunerativa (destinada al almuerzo) pactada en $8.500

De esta manera, el sueldo básico —que no contempla adicionales — quedó en $573.074,97 para quienes recién ingresan y en $1.198.914,23 para quienes tienen 35 años de antigüedad.

image
Tras el acuerdo paritario, cuál es el salario de un trabajador de aduana

Tras el acuerdo paritario, cuál es el salario de un trabajador de aduana

En el medio, los básicos se conformaron de la siguiente manera:

  • 1 año de antigüedad: $573.074,97
  • 5 años de antigüedad: $669.134,83
  • 8 años de antigüedad: $775.086,56
  • 10 años de antigüedad: $832.754,04
  • 15 años de antigüedad: $897.326,67
  • 20 años de antigüedad: $971.697,13
  • 25 años de antigüedad: $1.081.526,42
  • 30 años de antigüedad: $1.138.167,51

Si bien el acuerdo contempla una asignación diaria para el almuerzo —que, considerando 25 días laborables, suma aproximadamente $212.500 mensuales—, lo cierto es que el salario básico puede resultar ajustado en un contexto económico donde el poder adquisitivo de las familias argentinas continúa bajo presión.

Temas
Seguí leyendo

En el día del trabajador gastronómico, cuánto gana un cocinero

Servicio doméstico: cuánto aumenta el sueldo en agosto y de cuánto es el bono extra que deben pagar

Por qué para Milei la suba del dólar no genera inflación y la emisión es la principal causa

Mendoza recibió visitantes en las vacaciones de invierno, pero la recuperación económica no llegó

Pensiones No Contributivas: cuándo y cuánto cobro en agosto 2025

El derrumbe de las cadenas de tecnología en Argentina: Garbarino, Compumundo y Start_ no van más

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 9 de agosto de 2025

Las dos medidas de Milei para blindar el equilibrio fiscal

LO QUE SE LEE AHORA
Mendoza recibió visitantes en las vacaciones de invierno, pero la recuperación económica no llegó
Crisis en el sector

Mendoza recibió visitantes en las vacaciones de invierno, pero la recuperación económica no llegó

Las Más Leídas

Grave denuncia: detienen a docente por presunta distribución de material de abuso sexual infantil
Tupungato

Grave denuncia: detienen a docente por presunta distribución de material de abuso sexual infantil

El derrumbe de las cadenas de tecnología en Argentina: Garbarino, Compumundo y Start_ no van más
Crisis Económica

El derrumbe de las cadenas de tecnología en Argentina: Garbarino, Compumundo y Start_ no van más

Alejandra encontró en la música una manera de canalizar su dolor. 
Admirable

La emotiva historia de vida de Alejandra, la musicoterapeuta que alegra a los adultos mayores

De la explotación laboral a la solidaridad: la historia de vida de Fernando tuvo un final feliz video
Tiene un nuevo trabajo

De la explotación laboral a la solidaridad: la historia de Fernando tuvo un final feliz

Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos
Siniestro fatal

Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos

Te Puede Interesar

Se viene otra semana picante en Diputados, por lo que pueda ocurrir en comisiones
Lo que viene en el Parlamento

Congreso: la agenda incómoda para Milei, el rol de los gobernadores y el dato que dio Cornejo

Por Sitio Andino Política
Mendoza recibió visitantes en las vacaciones de invierno, pero la recuperación económica no llegó
Crisis en el sector

Mendoza recibió visitantes en las vacaciones de invierno, pero la recuperación económica no llegó

Por Sitio Andino Economía
El presidente se expresó en las redes el día después de la cadena nacional
Descargo presidencial

Por qué para Milei la suba del dólar no genera inflación y la emisión es la principal causa

Por Sitio Andino Política