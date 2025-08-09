Tras el acuerdo paritario, cuál es el salario de un trabajador de aduana

De acuerdo a información oficial, los despachantes de aduana son profesionales habilitados para actuar como agentes auxiliares del comercio y del servicio aduanero. Su labor incluye la clasificación de mercadería, la confección y transmisión de la declaración aduanera, y la presentación de los documentos requeridos para operaciones de comercio exterior.

Además, estos agentes operan en representación de empresas importadoras o exportadoras, o de personas o entidades que los contraten con ese fin.

En este marco, cuánto gana un trabajador de despachante de aduana El pasado 31 de julio, en la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Empleados de Despachantes de Aduana (AEDA) y el Centro de Despachantes de Aduana (CDA) firmaron un nuevo acuerdo en el marco de la negociación paritaria 2025/2026.

El convenio estableció: Aumento sobre los básicos vigentes de un 5%

Aumento sobre el Monto de la asignación especial remunerativa (destinada al almuerzo) pactada en $8.500 De esta manera, el sueldo básico —que no contempla adicionales — quedó en $573.074,97 para quienes recién ingresan y en $1.198.914,23 para quienes tienen 35 años de antigüedad. image Tras el acuerdo paritario, cuál es el salario de un trabajador de aduana En el medio, los básicos se conformaron de la siguiente manera: 1 año de antigüedad: $573.074,97

5 años de antigüedad: $669.134,83

8 años de antigüedad: $775.086,56

10 años de antigüedad: $832.754,04

15 años de antigüedad: $897.326,67

20 años de antigüedad: $971.697,13

25 años de antigüedad: $1.081.526,42

30 años de antigüedad: $1.138.167,51 Si bien el acuerdo contempla una asignación diaria para el almuerzo —que, considerando 25 días laborables, suma aproximadamente $212.500 mensuales—, lo cierto es que el salario básico puede resultar ajustado en un contexto económico donde el poder adquisitivo de las familias argentinas continúa bajo presión.