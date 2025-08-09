Llega a todos los barrios

En el Día del Niño, Malargüe descentraliza la celebración

El festejo comenzará a las 15 en diferentes puntos de la ciudad de Malargüe y se extenderá hasta las 18. Habrá diferentes actividades. Los detalles

Este domingo, la comuna de Malargüe llevará a cabo un festejo especial por el Día del Niño, que se desarrollará en diez ubicaciones clave de la ciudad, abarcando tanto los barrios del centro urbano como aquellos más alejados, incluyendo celebraciones en la zona rural.

Juan José Narambuena, secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Malargüe, compartió detalles sobre esta celebración que comenzará a las 15. La estrategia de descentralizar el evento busca facilitar el acceso para todos los niños, permitiendo que puedan disfrutar de las actividades sin complicaciones.

Este es el segundo año consecutivo que se implementa este sistema, en respuesta a las dificultades que muchos niños enfrentaban para llegar al Centro Polideportivo Malal Hue. “Este festejo incluirá regalos, chocolate caliente, sorpresas y espectáculos infantiles”, destacó Narambuena, subrayando el compromiso del personal municipal para garantizar una logística eficiente que permita que miles de niños celebren su día.

Entre los espacios habilitados para el evento se encuentran barrios como Virgen del Carmen, cerca del Río Malargüe; Virgen de los Vientos, en el ingreso norte; y otros como Martín Güemes, Municipal Carbometal, Los Intendentes, Nueva Esperanza y Colonia Hípica.

También habrá actividades en Barrio Belgrano y cercanías al Club San Lorenzo. Por último, en el área céntrica, se contará con un gimnasio cubierto en la Escuela Rufino Ortega como uno de los puntos destacados.

La comuna local e instituciones que están colaborando con el Día de la Niñez, invitan a toda la comunidad a participar y disfrutar de un día lleno de alegría y diversión.

