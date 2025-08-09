En todos los puntos del departamento

Educación vial sobre ruedas: la campaña "Pedalear Seguro" llega a escuelas y barrios

El municipio de San Rafael promueve una campaña gratuita para mejorar la educación vial, mayor visibilidad y protección de quienes se movilizan en bicicleta.

Seguridad y educación vial en San Rafael.

La tarea está a cargo del equipo de Defensa Civil y se hace fuerte hincapié en los jóvenes de las escuelas, aunque también está abierta a toda la comunidad.

La campaña, que inició hace un par de semanas, ya visitó barrio Unimev, Ingeniero Balloffet, el distrito de Las Malvinas y las escuelas Pascual Iaccarini y Reynaldo Merín de Ciudad.

En cada encuentro se realiza la colocación de ojos de gatos reglamentarios para que las personas tengan un transitar seguro. Estos elementos refractarios pueden ser detectados por los automovilistas o motociclistas a más de 70 metros.

image

Alberto Flores integrante del equipo de Defensa Civil, comentó la importancia de estas iniciativas teniendo en cuenta que “la gran mayoría de las bicicletas no cuentan con ojos de gato, porque los rodados ya no vienen de fábrica con este tipo de elementos, sobre todo en las Mountain Bike”.

