Importante decisión de la justicia de San Rafael con respecto a Julieta Silva

El juez Claudio Gil de San Rafael dictó hoy la prisión preventiva para Julieta Silva en el marco de la causa por violencia contra su pareja y la ex novia de este, en tanto que el magistrado aceptó el pedido de la defensa y le devolvió a la acusada el beneficio del régimen de prisión domiciliaria.
De esta forma, Silva continuará detenida, pero volverá a su casa. Este trámite judicial se realizará en las próximas horas, confirmaron fuentes judiciales.
Todo esto se decidió tras una audiencia realizada este viernes por la mañana en San Rafael, donde se analizó la situación de la sospechosa en la causa por lesiones leves agravadas por el vínculo y desobediencia judicial.
La decisión de la justicia de San Rafael con respecto a Julieta Silva