Importante decisión de la justicia de San Rafael con respecto a Julieta Silva

El juez Claudio Gil de San Rafael dictó hoy la prisión preventiva para Julieta Silva en el marco de la causa por violencia contra su pareja y la ex novia de este, en tanto que el magistrado aceptó el pedido de la defensa y le devolvió a la acusada el beneficio del régimen de prisión domiciliaria.

De esta forma, Silva continuará detenida, pero volverá a su casa. Este trámite judicial se realizará en las próximas horas, confirmaron fuentes judiciales.

Todo esto se decidió tras una audiencia realizada este viernes por la mañana en San Rafael, donde s e analizó la situación de la sospechosa en la causa por lesiones leves agravadas por el vínculo y desobediencia judicial.

Julieta Silva fue detenida a fines de julio luego de una fuerte denuncia por violencia que radicó su pareja . Horas después, la ex pareja del hombre, también acusó a la mujer, quien en el 2017 saltó a la “fama” tras atropellar y matar a su novio en ese entonces, Genaro Fortunato, hecho que derivó en una condena en el 2018 bajo la calificación de homicidio culposo, es decir, como un hecho negligente e imprudente.

Julieta Silva detenida en San Rafael Una buena y otra mala para Julieta Silva. Seguirá detenida, pero con domiciliaria.

Como Silva ya tenía esa condena y ante los nuevos hechos denunciados, entre ellos, un incumplimiento de la restricción de acercamiento hacia la mujer que la denunció, la justicia ordenó su detención nuevamente.

Entonces, este viernes se analizó dichas acusaciones en una audiencia de prisión preventiva. En la misma, la justicia avaló el pedido de la fiscalía y ordenó que la acusada continúe detenida.

Ahora bien, hasta el momento la mujer permanecía alojada en la penitenciaría y ahora se le otorgó, una vez más, el beneficio de la domiciliaria.

La sospechosa se retiró esposada de la audiencia y el traslado a su vivienda se realizará en las próximas horas.

La causa continúa su trámite y se cree que llegará a juicio rápidamente, al existir varias pruebas fehacientes para comprobar la acusación.