Semana de la Lactancia Materna: información, donación y contención en San Rafael

Lactancia Materna en San Rafael.

Este centro es muy importante principalmente para las madres primerizas, a quienes se les brinda todo tipo de información y poder superar todas aquellas inquietudes o miedos que tengan y de esta manera tener una lactancia exitosa.

En cuanto a la donación de leche, cabe aclarar que la puede realizar cualquier mamá en cualquier periodo de la lactancia hasta los 2 años del bebé y siempre y cuando la mamá tenga un excedente.

La semana culminará mañana viernes 8 con una Jornada en el km 0 de San Rafael, de 10.00 a 12.00, organizada por la Universidad Maza, con la participación de instituciones y organismos sanitarios públicos y privados, y se sumará la celebración por el Día del Nutricionista.

Lactancia Materna en San Rafael: 10 años de funcionamiento en el Schestakow Embed - SAN RAFAEL: SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA.