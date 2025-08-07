Integrado a la red provincial

Semana de la Lactancia Materna: información, donación y contención en San Rafael

Con jornadas informativas y apoyo a madres, el Centro de Lactancia Materna del Schestakow refuerza su compromiso de proteger la leche humana.

Lactancia Materna en San Rafael.

Lactancia Materna en San Rafael.

Este centro es muy importante principalmente para las madres primerizas, a quienes se les brinda todo tipo de información y poder superar todas aquellas inquietudes o miedos que tengan y de esta manera tener una lactancia exitosa.

En cuanto a la donación de leche, cabe aclarar que la puede realizar cualquier mamá en cualquier periodo de la lactancia hasta los 2 años del bebé y siempre y cuando la mamá tenga un excedente.

La semana culminará mañana viernes 8 con una Jornada en el km 0 de San Rafael, de 10.00 a 12.00, organizada por la Universidad Maza, con la participación de instituciones y organismos sanitarios públicos y privados, y se sumará la celebración por el Día del Nutricionista.

Lactancia Materna en San Rafael: 10 años de funcionamiento en el Schestakow

