Godoy Cruz transforma el oeste: avanza la remodelación de calle Juncal

El Municipio de Godoy Cruz avanza con la remodelación de calle Juncal entre Gorriti y Talcahuano , una obra clave para la conectividad y la calidad de vida en el oeste godoicruceño. Así, con un 32% de avance, ya muestra sus primeros resultados concretos en infraestructura y movilidad.

Esta intervención integral beneficiará directamente a los vecinos de Parque Sur y Villa del Parque . De manera tal que, permitirá optimizar la circulación vehicular en una arteria muy utilizada como alternativa al Corredor del Oeste.

Uno de los ejes principales de este proyecto es la mejora en la movilidad urbana . Es que, la ampliación de la calzada hacia el este permitirá habilitar nuevos espacios de estacionamiento. Por lo tanto, favorecerá el tránsito en la zona.

Cabe destacar que, además, se están ejecutando veredas, cordones, acequias, banquinas y esquinas. Asimismo, para garantizar la accesibilidad y seguridad de todas las personas, se incorporarán rampas y puentes peatonales sobre el canal.

Además, se reducirá el ancho del boulevard central para formalizar su trazado. Este espacio contará con hormigón estampado, nuevos canteros y forestación urbana, aportando al paisaje y la funcionalidad.

En cuanto a la ciclovía existente, se realizarán reparaciones en los tramos deteriorados. De esta manera se garantiza la continuidad y seguridad para ciclistas y usuarios cotidianos.

Un parque para el encuentro y la recreación en Godoy Cruz

La intervención suma también un nuevo pulmón verde para la comunidad. A orillas del Canal del Oeste, se construye un parque lineal con sectores parquizados, jardines xerófilos y forestación renovada.

Este espacio público tendrá juegos infantiles, ejercitadores, pérgolas metálicas, mesas, bancos y senderos peatonales. A su vez, la iluminación LED y las torres lumínicas reforzarán la seguridad y permitirán su uso durante la noche.

Calidad de vida, accesibilidad y desarrollo

Con esta remodelación, Godoy Cruz reafirma su compromiso con el desarrollo urbano planificado y sostenible. Es que, la transformación de calle Juncal no solo responde a una necesidad vial. También, integra conectividad, accesibilidad, recreación y cuidado ambiental para mejorar el presente y proyectar una ciudad mejor para el futuro.