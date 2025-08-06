Una peña solidaria en San Rafael para ayudar a Ivana, una guerrera con huesos de cristal

Ivana Veras nació con osteogénesis imperfecta, una enfermedad conocida como "huesos de cristal", y es uno de los pocos casos del departamento de San Rafael. Si bien ella ha aprendido junto con el apoyo de su familia a llevar una vida con normalidad, la adquisición de una nueva silla propia y motorizada sería de gran ayuda para mejorar su calidad de vida.
Ivana Veras 1
Por eso es que se están desarrollando distintas actividades de solidaridad para recaudar más de dos millones 500 mil pesos, que es el precio de la silla. El próximo domingo se realizará una Gran Peña Solidaria desde las 12.00 del mediodía, en el salón del gremio municipal con una entrada que tendrá un costo de $5.000.