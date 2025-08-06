Una peña solidaria en San Rafael para ayudar a Ivana, una guerrera con huesos de cristal

Peña solidaria en San Rafael por Ivana

Ivana Veras 1 Por eso es que se están desarrollando distintas actividades de solidaridad para recaudar más de dos millones 500 mil pesos, que es el precio de la silla. El próximo domingo se realizará una Gran Peña Solidaria desde las 12.00 del mediodía, en el salón del gremio municipal con una entrada que tendrá un costo de $5.000.

Para adquirir los tickets y conocer más detalles sobre esta campaña solidaria, puedes comunicarte a los siguientes contactos:

Celular: 260 420-2627

260 420-2627 Facebook: /thana.veras

/thana.veras Instagram: @thana_veras

Ivana Veras vive en San Rafael y necesita una silla de ruedas motorizada Embed - SAN RAFAEL: PEÑA SOLIDARIA POR IVANA VERAS.