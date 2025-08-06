Ivana Veras necesita de tu ayuda

Una peña solidaria en San Rafael para ayudar a Ivana, una guerrera con huesos de cristal

El domingo, desde el mediodía, se realizará una peña en San Rafael para recaudar fondos y que Ivana pueda acceder a una silla de ruedas motorizada.

Por Sitio Andino Departamentales

Ivana Veras nació con osteogénesis imperfecta, una enfermedad conocida como "huesos de cristal", y es uno de los pocos casos del departamento de San Rafael. Si bien ella ha aprendido junto con el apoyo de su familia a llevar una vida con normalidad, la adquisición de una nueva silla propia y motorizada sería de gran ayuda para mejorar su calidad de vida.

Por eso es que se están desarrollando distintas actividades de solidaridad para recaudar más de dos millones 500 mil pesos, que es el precio de la silla. El próximo domingo se realizará una Gran Peña Solidaria desde las 12.00 del mediodía, en el salón del gremio municipal con una entrada que tendrá un costo de $5.000.

Para adquirir los tickets y conocer más detalles sobre esta campaña solidaria, puedes comunicarte a los siguientes contactos:

  • Celular: 260 420-2627
  • Facebook: /thana.veras
  • Instagram: @thana_veras

Ivana Veras vive en San Rafael y necesita una silla de ruedas motorizada

