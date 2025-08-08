San Rafael

El intendente Omar Félix supervisa el avance de obras en Cañada Seca

Omar Félix visitó la construcción de una nueva costanera que se suma al plan municipal de espacios públicos en el departamento sureño.

Omar Félix supervisó las obras en Cañada Seca.

Esta vez llegó hasta Cañada Seca donde supervisó los avances de la nueva costanera, la cual está prevista para la próxima temporada de verano.

Un avance mayor al 90%

“Estamos avanzando en obras en diferentes puntos de San Rafael, en algunos casos haciendo esfuerzos muy grandes porque los recursos no son los mismos. La recaudación está cayendo de forma abrupta, sobre todo lo que es vía coparticipación por la falta de consumo. IVA y ganancias están sufriendo un impacto importante”, destacó el jefe comunal.

Gracias a la solidez financiera de las arcas municipales y recursos bien administrados se puede continuar con la inversión.

“Aquí en Cañada Seca estamos generando un espacio para el disfrute de los sanrafaelinos pero también los turistas, ya que esto no solo apunta a la recreación sino que ofrece oportunidades para desarrollar microemprendimientos”, señaló el Intendente.

Por estos días continúa la nivelación de los terrenos y el enrocado de la ribera del río Atuel. Las máquinas avanzan en el delineado del terreno definitivo.

El predio, de extensas dimensiones, se encuentra siguiendo la calle Las Areninas, a unos 3 kilómetros del casco urbano de Salto de las Rosas.

Con un entorno majestuoso con cerros de fondo y a la orilla del río Atuel, el espacio contará con churrasqueras, quinchos, sombrillas, núcleo sanitario estacionamiento y un gran frente de arena. Todo se podrá disfrutar con acceso libre y gratuito.

Hay que destacar que este proyecto se sumará a las exitosas costaneras ya inauguradas en Monte Comán (Kilómetro 336 de la Ruta 146) y Los Tableros (Kilómetro 541 de la Ruta 143), las que generan un gran movimiento en esos distritos.

