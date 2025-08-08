Las dos medidas de Javier Milei para blindar el equilibrio fiscal

En la cadena nacional que defendió los últimos vetos de leyes que firmó, Javier Milei anunció dos medidas para blindar el equilibrio fiscal y evitar que el Congreso revierta las políticas de ajuste de su gobierno .

Según indicó en el mensaje que brindó junto al equipo económico y la secretaria de la Presidencia Karina Milei , las acciones buscan limitar el gasto público descontrolado y fortalecer la estabilidad económica .

#AHORA | LAS 2 MEDIDAS ANUNCIADAS POR MILEI Prohibir que el Tesoro financiero el gasto con impresión. Proyecto de Ley para penalizar la aprobación de presupuestos deficitarios. pic.twitter.com/iDvPtAqUL0

Casa Rosada Javier Milei explicará por cadena nacional el triple veto a las leyes sancionadas por el Congreso

CADENA NACIONAL Acompañado por su equipo económico y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, el presidente Javier Milei defendió los vetos que firmó a las últimas leyes aprobadas en el Congreso: Aumento de jubilaciones de emergencia Restitución de la moratoria previsional Emergencia en discapacidad "Asumimos con un mandato económico claro: terminar con la inflación. Y la única manera de lograrlo es con orden fiscal, monetario y cambiario", afirmó. Milei aseguró que "la inflación se ha desplomado" y que su programa "ya empieza a mostrar resultados".

Prohibición a la emisión monetaria para financiar el gasto

El presidente explicó que, a partir de una instrucción que firmará al Ministerio de Economía, el Tesoro no podrá solicitar préstamos al Banco Central para cubrir el gasto primario.

Aunque esta práctica “ya la implementábamos, hoy lo estamos formalizando”, indicó el Jefe de Estado, quien recalcó que el objetivo es evitar la emisión monetaria, que genera mayor inflación.

Milei advirtió que “el exceso de dinero en la economía destruye el valor del dinero que está en el bolsillo de cada uno de los argentinos” y que esta medida es fundamental para mantener la estabilidad de precios.

Embed Próximas medidas anunciadas por Javier Milei:



"Prohibiremos que el tesoro financie el gasto con impresión monetaria"



"Enviaremos un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal" pic.twitter.com/yVMwSVxxmr — Sitio Andino (@sitioandinomza) August 9, 2025

Proyecto para penalizar el déficit fiscal y sancionar a legisladores

La segunda medida implica el envío de un proyecto de ley que establezca una regla fiscal estricta para el sector público. El objetivo es que siempre se mantenga un resultado financiero equilibrado o con superávit, en los presupuestos que se aprueben en el Congreso.

“Cada peso nuevo que quieran gastar debe tener un nombre y apellido, debe decir de dónde sale y a quién se lo sacan”, enfatizó Milei. Además, la iniciativa contempla sanciones penales para los legisladores y funcionarios que no cumplan con esta regla.

Javier Milei, cadena nacional, vetos 08-08-2025 Javier Milei hizo anuncios económicos en la cadena nacional en la que justificó sus últimos vetos. Foto: Prensa Presidencia

Estas medidas llegan en un contexto de fuertes tensiones con el Congreso, que recientemente aprobó leyes que el oficialismo rechaza porque implican mayores gastos: la moratoria previsional, el aumento a jubilaciones y la emergencia en discapacidad; además de aquellas que cuentan con media sanción, como el financiamiento universitario y para el hospital Garrahan.

“En una república sana, el Ejecutivo propone los impuestos a cobrar y el parlamento, en representación del pueblo, decide si los acepta o no, en pos de defender los intereses de sus representados. La locura es que aquí es el propio parlamento el que pretende aumentar el gasto, lo cual implica mayores impuestos y por ende atenta contra los ingresos de sus representados. El verdadero mundo del revés”, analizó el líder libertario.

Milei concluyó llamando a la ciudadanía a elegir en los comicios de octubre entre continuar con “el orden fiscal, monetario y cambiario” o volver a “un modelo de déficit y emisión que agravó la crisis argentina”.