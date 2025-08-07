Javier Milei lanzó su campaña electoral con un mensaje polémico para enfrentar al peronismo

El presidente Javier Milei dio el puntapié inicial a la campaña electoral en Villa Celina, localidad del municipio La Matanza , acompañado por sus ocho candidatos para la Legislatura bonaerense . Milei y su equipo buscan arrebatarle al peronismo el control del poder legislativo en la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones 2025 .

El lema que encabeza la campaña, “Kirchnerismo Nunca Más” , no fue elegido al azar. La bandera que unifica a Milei y los cabezas de lista utiliza la misma tipografía que el emblemático libro “Nunca Más” , el informe oficial sobre los desaparecidos durante la dictadura militar argentina.

Esta elección refleja las críticas del espacio libertario a lo que denominan “el curro” de los derechos humanos , y marca el inicio de una batalla cultural contra el peronismo y su principal representante local, Fuerza Patria.

El asesor presidencial Santiago Caputo busca que la campaña trascienda lo provincial y polarice directamente con el peronismo en su bastión histórico. Para esto, la presentación del equipo bonaerense tuvo lugar en territorio adverso, escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y contó con la presencia de figuras como el diputado José Luis Espert , la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el titular del PRO bonaerense Cristian Ritondo .

Javier Milei.jpg Javier Milei y su equipo buscan arrebatarle al peronismo el control del poder legislativo en la provincia de Buenos Aires

Aunque la contienda es provincial, la campaña se unifica en función de los comicios nacionales del 26 de octubre. El frente La Libertad Avanza y el PRO anunciaron su alianza para competir juntos, coordinando esfuerzos también en el Congreso hasta 2027 para apoyar la agenda de reformas impulsada por Milei desde diciembre de 2023.

El propio Milei encabezará recorridas estratégicas por distritos clave, encarnando la polarización contra el gobernador Axel Kicillof. Tras la presentación oficial, el presidente compartió en sus redes sociales el slogan “Kirchnerismo vs Libertad”, en línea con la campaña que lo llevó a la victoria en mayo y que promete mantener el tono combativo y directo en los próximos meses.