Javier Milei explicará por cadena nacional el triple veto a las leyes sancionadas por el Congreso

Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni , en la habitual conferencia de prensa. Detalló que abordará también la derogación de los decretos delegados que anulan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad , los cambios sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), más las reformas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y sobre institutos culturales.

"Yo no voy a hablar de los vetos ni del Congreso porque hoy a las 9 de la noche hay una cadena nacional que va a estar brindando el Presidente de la Nación precisamente haciendo alusión a esos temas", declaró el funcionario.

Días atrás, desde Presidencia publicaron un comunicado en el que Milei justificó la medida de vetar los proyecto de ley de carácter social que había sancionado el Congreso: el de aumento a las jubilaciones , el que reinstauraba la moratoria previsional y el que declaraba la emergencia en discapacidad .

Y lanzó una advertencia a la oposición por la sesión de este miércoles, donde terminó aprobándose el financiamiento universitario, que amenazó con vetar. A su vez, se aprobaron mayores salarios para los empleados del Hospital Garrahan y el freno a decretos desregulatorios. Todas estas iniciativas rechazadas por el Gobierno.

"Pretenden forzar al Gobierno Nacional a gastar más sin decir de dónde sacar el dinero. Esta administración confía en que una parte del arco político comprenda la relevancia histórica de este momento y apoye la decisión de romper con una tendencia de más de 100 años que ha sumido a millones de argentinos en la pobreza", señaló el mandatario.

Milei "ha vetado los proyectos que el Congreso de la Nación aprobó recientemente de manera irresponsable, sin determinar el origen de los fondos, atentando contra el equilibrio fiscal, y contradiciendo el mandato popular resultante de las elecciones presidenciales: erradicar definitivamente la inflación", argumentaron. Fuente: NA.