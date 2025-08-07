conflicto

Polémica por el uso del "Kirchnerismo Nunca Más" en la campaña de Milei: fuerte rechazo de la oposición

La oposición rechazó que Javier Milei use el “Nunca Más” contra el kirchnerismo y lo acusó de banalizar la memoria y los Derechos Humanos.

Con un mensaje polémico, Javier Milei lanzó la campaña electoral para enfrentar al peronismo

Con un mensaje polémico, Javier Milei lanzó la campaña electoral para enfrentar al peronismo

Foto: NA

Qué dijeron desde la oposición sobre la campaña de Javier Milei

La diputada de Unión por la Patria (UxP) Victoria Tolosa Paz sostuvo que el uso de la frase no funciona como “provocación” sino que “es una afrenta a los organismos de Derechos Humanos, a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y a la memoria colectiva de un pueblo que dijo Nunca Más al terrorismo de Estado”.

Mondino destrozó a Javier Milei en una entrevista internacional
Reapareció Diana Mondino con durísimas frases contra Milei por $Libra y sus perros
Nuevos efectivos para San Rafael, Malargüe y General Alvear video
Acto en San Rafael

Más móviles, tecnología y agentes para reforzar la seguridad en el Sur mendocino

“Javier Milei y su espacio cruzaron un límite inadmisible: banalizaron el dolor, profanaron una consigna sagrada y jugaron con la historia de un país que todavía busca justicia”, criticó en sus redes.

Por su parte, el diputado de Encuentro Federal Esteban Paulón remarcó que la consigna de que el Nunca Más le pertenece “a todos”. Y sostuvo que hacer campaña “banalizando” una “causa democrática tan sentida” es considerado “inaceptable”.

Por su parte, la ex titular de ANSES y candidata a senadora provincial Fernanda Raverta cargó contra el intendente de General Pueyrredón y candidato por la Quinta Sección, Guillermo Montenegro, por haber aparecido en esa foto de campaña.

“La humillación a la que lo somete Karina Milei es total: lo disfrazó con un buzo como si estuviera en un viaje de egresados, lo hizo sostener una bandera que banaliza el ‘Nunca Más’ y lo llevó hasta La Matanza. ¡Qué mascota, hermano!”, aseveró. Además, criticó la gestión de Montenegro y afirmó que “se ganó un récord” por haber dejado “sin gas y sin agua” a la gente de Mar del Plata.

Desde la oposición sindical, el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, consideró que la alianza entre LLA y el PRO “sintetiza la violencia”.

“Usar el ‘Nunca Más’ es banalizar la memoria colectiva del pueblo. En Argentina alzamos las banderas del Nunca Más al terrorismo de Estado”, manifestó desde sus redes sociales.

A su vez, le recordó a Milei que “gracias a Néstor y Cristina Kirchner, cientos de genocidas fueron condenados”: “Ellos dignificaron al pueblo argentino. Vos simplemente sos una lamentable experiencia de justificación de las aberraciones que sufrimos los argentinos y que sufren muchos pueblos en el mundo”.

“Acá no se trata de ustedes o kirchnerismo. Ustedes son el hambre, la crueldad y la miseria que padecen millones de argentinos y argentinas todos los días. A ustedes vamos a ponerles un límite en las urnas”, afirmó.

El presidente Javier Milei dio el puntapié inicial a la campaña electoral

LLA dio por inaugurada hoy la campaña bonaerense con la que busca generar el ruido suficiente para equilibrar los números de cara a las elecciones del 7 de septiembre y optó por reeditar el ‘Nunca Más’ del histórico libro que recopila los datos de la Conadep para graficar la polarización electoral con el peronismo y limitar las opciones en la contienda.

