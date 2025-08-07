pérdidas totales

El desafortunado accidente que provocó un incendio en una casa de Lavalle

Un incendio causó pérdidas totales en una casa de Lavalle. Dos hermanas, una de ellas de 6 años, salvaron sus vidas de milagro.

Bomberos Voluntarios de Lavalle trabajaron para sofocar el incendio.

Bomberos Voluntarios de Lavalle trabajaron para sofocar el incendio.

Un incendio destruyó por completo una casa en Lavalle en la noche del miércoles y dos hermanas, una de ellas de apenas 6 años, salvaron sus vidas de milagro, alcanzando a salir antes de que el fuego consumiera todos los ambientes del hogar.

El siniestro ocurrió a las 23 del miércoles en una casa del barrio Cooperativa El Paramillo, en Lavalle.

El incendio causó pérdidas totales. No hubo heridos. 
Según las primeras pericias, el siniestro se inició cuando la menor intentaba prender una estufa a leña. En tanto que trascendió que la madre de las dos mujeres estaba trabajando y al momento del accidente, regresaba a su casa.

De acuerdo al procedimiento policial, todo ocurrió en una casa de la manzana B del barrio Cooperativo El Paramillo de Lavalle.

La menor de 6 años intentaba prender una estufa a leña. Para ello, tenía un papel con fuego y una botella con combustible.

Al parecer y de acuerdo al relato de su hermana mayor, de 18 años, en medio de la acción un perro tiró la botella y la menor, asustada, dejó caer el papel con fuego, generándose el principio de incendio.

La situación empeoró cuando las llamas tomaron, rápidamente, un sillón que había en el comedor, propagándose rápidamente por el resto del hogar.

Al lugar llegaron varias dotaciones de bomberos Voluntarios de Lavalle y también del Cuartel Central, quienes tras algunas horas de trabajo lograron sofocar el incendio.

A esa altura, las víctimas ya habían salido del hogar y, afortunadamente, resultaron ilesas.

Tras las tareas de enfriamiento, los efectivos informaron que las pérdidas eran totales. En tanto que, por directivas de la justicia, realizaron una serie de pericias para confirmar cómo ocurrió el incendio.

Este siniestro no fue el único de estas características en las últimas horas. En el barrio Grilli Sur de Guaymallén, otro incendio destruyó una casa por completo, dejando a una familia sin ninguna de sus pertenencias.

