Advierten por una posible pérdida de productores de las economías regionales

El presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco , Mario Leiva, alertó sobre la situación crítica que viven las economías regionales , que podría provocar la pérdida de productores . Además, opinó acerca de los beneficios que tiene la industria minera, en contraposición al contexto agropecuario .

"Hoy se está dando un proceso bastante preocupante, porque se ha roto la cadena de pago, hay devolución de cheques electrónicos, algo que nunca había pasado. Los pagos se están alargando mucho, se están retrasando y eso hace que el productor, que en este momento está necesitando capital de trabajo para ocuparse de la próxima temporada, no lo tenga. Es un tema grave", explicó Leiva.

El titular de la Sociedad Rural alertó por la pérdida de productores , que sería inminente si las condiciones económicas no cambian. "En líneas generales, las economías regionales están complicadas por la falta de competitividad que tienen, la relación que hubo hasta ahora con el dólar y los precios de exportación . Y además de eso, tenemos inflación en dólares. Hoy la logística para las economías regionales es muy cara. Tenemos sin resolver los costos fijos, que cada vez son más altos, tanto laborales como impositivos", manifestó.

Leiva alentó a buscar una solución en la provincia para mejorar la situación de las economías regionales, y no esperar a que el gobierno nacional actúe.

En el Valle de Uco va a haber muchos problemas si no tenemos una acción inmediata sobre el capital de trabajo de los productores, de los pequeños y medianos, porque cada vez abandonan más fincas, se concentra más la economía y vamos a una pérdida importante de productores. En el Valle de Uco va a haber muchos problemas si no tenemos una acción inmediata sobre el capital de trabajo de los productores, de los pequeños y medianos, porque cada vez abandonan más fincas, se concentra más la economía y vamos a una pérdida importante de productores.

Beneficios para la minería y falta de impulso en las economías regionales

Leiva expresó que la industria minera no podrá reemplazar a los productores de la provincia de Mendoza. "Es un error pensar que las economías regionales, sobre todo la columna vertebral de los Andes, hoy tienen que ser mineras y abandonar la agricultura. Es un error enorme eso. Pienso que todo lo que producen nuestras economías regionales no lo va a poder reemplazar la exportación de la minería en mucho tiempo", manifestó.

A su vez, indicó que el gobierno nacional benefició a la minería y propicia su desarrollo, pero no hace lo mismo con el campo y la industria agropecuaria.

