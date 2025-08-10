Valle de Uco

Advierten por una posible pérdida de productores de las economías regionales

La Sociedad Rural del Valle de Uco manifestó su preocupación por el contexto que no ayuda a las economías regionales. Mirá el video.

Advierten por una posible pérdida de productores de las economías regionales

Advierten por una posible pérdida de productores de las economías regionales

Por Sitio Andino Economía

El presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, Mario Leiva, alertó sobre la situación crítica que viven las economías regionales, que podría provocar la pérdida de productores. Además, opinó acerca de los beneficios que tiene la industria minera, en contraposición al contexto agropecuario.

"Hoy se está dando un proceso bastante preocupante, porque se ha roto la cadena de pago, hay devolución de cheques electrónicos, algo que nunca había pasado. Los pagos se están alargando mucho, se están retrasando y eso hace que el productor, que en este momento está necesitando capital de trabajo para ocuparse de la próxima temporada, no lo tenga. Es un tema grave", explicó Leiva.

Lee además
Cada vez se abandonan más fincas: el Valle de Uco expone la crítica situación de la economía regional video
En estado crítico

"Cada vez se abandonan más fincas": el Valle de Uco expone la crítica situación de la economía regional
La aduana de Uspallata,puerta de salida de la mayoría de las exportaciones de Mendoza
Desafios y oportunidades

Mendoza: el sector agroindustrial ante desafíos y oportunidades

El titular de la Sociedad Rural alertó por la pérdida de productores, que sería inminente si las condiciones económicas no cambian. "En líneas generales, las economías regionales están complicadas por la falta de competitividad que tienen, la relación que hubo hasta ahora con el dólar y los precios de exportación. Y además de eso, tenemos inflación en dólares. Hoy la logística para las economías regionales es muy cara. Tenemos sin resolver los costos fijos, que cada vez son más altos, tanto laborales como impositivos", manifestó.

Leiva alentó a buscar una solución en la provincia para mejorar la situación de las economías regionales, y no esperar a que el gobierno nacional actúe.

En el Valle de Uco va a haber muchos problemas si no tenemos una acción inmediata sobre el capital de trabajo de los productores, de los pequeños y medianos, porque cada vez abandonan más fincas, se concentra más la economía y vamos a una pérdida importante de productores. En el Valle de Uco va a haber muchos problemas si no tenemos una acción inmediata sobre el capital de trabajo de los productores, de los pequeños y medianos, porque cada vez abandonan más fincas, se concentra más la economía y vamos a una pérdida importante de productores.

Beneficios para la minería y falta de impulso en las economías regionales

Leiva expresó que la industria minera no podrá reemplazar a los productores de la provincia de Mendoza. "Es un error pensar que las economías regionales, sobre todo la columna vertebral de los Andes, hoy tienen que ser mineras y abandonar la agricultura. Es un error enorme eso. Pienso que todo lo que producen nuestras economías regionales no lo va a poder reemplazar la exportación de la minería en mucho tiempo", manifestó.

A su vez, indicó que el gobierno nacional benefició a la minería y propicia su desarrollo, pero no hace lo mismo con el campo y la industria agropecuaria.

Mirá el video de Noticiero Andino

Embed - Economía regional en crisis: la Sociedad Rural del Valle de Uco denuncia un escenario límite

Temas
Seguí leyendo

Semáforo de las Economías Regionales: la vitivinicultura entre las producciones en rojo

Industria en San Rafael: señales de recuperación y retos por delante

El debate virtual por PSJ Cobre Mendocino continuó con múltiples opiniones sobre el impacto en Mendoza

La carne vuelve a ser protagonista en la dieta argentina

La ciencia argentina en picada: más de 4 mil empleos perdidos en 19 meses

"Por primera vez la comida se compra con tarjeta de crédito": crece la tensión entre precios y salarios

Las ventas de las pymes siguen en baja, pese a las promociones y la financiación

Mientras el consumo general baja, los pequeños productores frutihortícolas luchan por sobrevivir

LO QUE SE LEE AHORA
El kiosco barrial se apaga: cierran 44 comercios por día y ya quedan menos de 100.000
Caída histórica

El kiosco barrial se apaga: cierran 44 comercios por día y ya quedan menos de 100.000

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2388 del domingo 10 de agosto
Juegos de Azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2388 del domingo 10 de agosto

Termas en Mendoza: los lugares de ensueño para relajarte y desconectar este invierno
No te lo podés perder

Termas en Mendoza: los lugares de ensueño para relajarte y desconectar este invierno

Brinco
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1314 del domingo 10 de agosto

150 años de El Cerrito en San Rafael: historia viva, trabajo y comunidad
Reconocieron a vecinos destacados

150 años de El Cerrito en San Rafael: historia viva, trabajo y comunidad

Te Puede Interesar

El debate virtual por PSJ Cobre Mendocino continuó con opiniones sobre el impacto en Mendoza video
Audiencia pública

El debate virtual por PSJ Cobre Mendocino continuó con múltiples opiniones sobre el impacto en Mendoza

Por Sitio Andino Economía
El PJ local prorrogó hasta hoy al mediodía su presentación de listas.
Elecciones 2025

El peronismo oficialista de Mendoza, se impuso en las internas abiertas

Por Sitio Andino Política
El barco desde el cual se transmite  el streaming sensación del CONICET frente a Mar del Plata
Ajuste y Motosierra

La ciencia argentina en picada: más de 4 mil empleos perdidos en 19 meses

Por Marcelo López Álvarez