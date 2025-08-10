Mientras el consumo general baja, los pequeños productores frutihortícolas luchan por sobrevivir

El consumo en supermercados es elegido por muchos argentinos para sus compras, principalmente por la posibilidad de usar tarjeta de crédito . Estudios recientes muestran que el 63,22% de las operaciones con tarjetas corresponde a crédito . Este patrón afecta negativamente a varios sectores, y el frutihortícola es uno de los más perjudicados.

En cada barrio del país es habitual encontrar más de una sucursal de las principales cadenas de supermercados. La mayoría de ellas comercializa frutas y verduras, lo que perjudica directamente a los pequeños comercios . En este contexto, cabe preguntarse cuál es la situación en la provincia de Mendoza .

El último informe de supermercados elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , correspondiente al mes de mayo, muestra que las ventas cayeron un 1,2% respecto al mes anterior. Sin embargo, esta tendencia no se replica en la comparación interanual.

Según el informe: “En mayo de 2025, el índice de ventas totales a precios constantes muestra un aumento de 6,1% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-mayo de 2025 presenta una variación creciente de 4,6% respecto a igual período de 2024”.

Asimismo, se indica que en mayo las ventas alcanzaron los 1.987.418,5 millones de pesos, lo que representa un incremento del 40,7% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Algunos de los grupos de artículos que registraron aumentos en sus ventas fueron:

Alimentos preparados y rotisería: 69,0%;

Carnes: 68,7%;

Indumentaria, calzado y textiles para el hogar: 53,2%;

Electrónicos y artículos para el hogar: 48,1%;

Verdulería y frutería: 40,7%

A pesar de estos incrementos, las frutas y verduras siguen representando una porción muy reducida del total del volumen de ventas, apenas por encima del 4%.

En este escenario de crecimiento interanual en las ventas —incluido el rubro frutihortícola—, Sitio Andino consultó a Omar Carrasco, titular de la Unión Frutihortícola Argentina Región Cuyo, sobre la realidad que atraviesa el sector.

“Los chicos están vendiendo muy poco, las ventas han caído muchísimo”, aseguró Carrasco. Explicó que la caída obligó a reducir los precios de la mercadería, y ejemplificó: “el año pasado, en julio, el cajón de tomate llegó a valer 80 mil pesos, y este julio cuesta 20 mil”.

Muchos negocios en situación crítica

Carrasco también señaló que muchos negocios dedicados a la actividad frutihortícola “están cerrando”. Indicó que numerosas empresas familiares han debido prescindir de trabajadores y quedarse únicamente con personal del núcleo familiar, “porque no les dan los números”. Esto evidencia que la crisis también repercute en el empleo.

“Hay productores que están cambiando la matriz productiva porque con lo que están produciendo no pueden sobrevivir. Otros están vendiendo parte de sus fincas, embargándolas o pidiendo préstamos a nombre de la finca”.

Emergencia en el sector frutihortícola

Carrasco adelantó a Sitio Andino que están trabajando junto a los mercados de abasto de la provincia y del país en la elaboración de un petitorio para declarar la emergencia del sector.

“Nos estamos reuniendo para evaluar si le solicitamos al Gobierno nacional que declare al sector en emergencia, porque no damos más”, concluyó.