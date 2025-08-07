El consumo con tarjeta de crédito registró un nuevo aumento en las compras durante el segundo trimestre del año, según un informe de Payway , la procesadora especializada en el seguimiento del uso de medios de pago electrónicos y digitales en Argentina.

Este crecimiento refleja una mayor preferencia de los consumidores por este medio de pago en sus transacciones diarias lo que muchas veces dispara la morosidad de las mismas.

El último relevamiento contempla los meses de abril, mayo y junio y señala que del total del volumen operado con tarjetas, las de crédito representan un 63,22% . Se trata de un número importante que, de hecho, supera el primer trimestre del año y el segundo trimestre de 2024 (61,03% y 57,79%, respectivamente).

Por su parte, las compras con tarjetas de débito decreció a un 35,95%, mientras que el uso de las tarjetas prepagas subió apenas un 0,83%

Por qué los argentinos eligen la tarjeta de crédito

Uno de los factores que explica esta tendencia es la vigencia de promociones con tasas de financiación bancaria, que impulsaron el uso de tarjetas de crédito durante el trimestre. Según Payway, las compras al contado representaron el 58,34% del total operado con crédito, mientras que las compras en cuotas alcanzaron un 34,84%, y el plan Cuota Simple representó un 6,82%.

tarjeta debito credito - 479042 Un informe reveló cómo la tarjeta de crédito gana terreno en el consumo argentino

Al comparar con trimestres anteriores, el porcentaje de compras en cuotas dentro del total de operaciones con tarjetas de crédito aumentó 2,62 puntos porcentuales respecto al primer trimestre del año y 5,80 puntos en relación al segundo trimestre de 2024.

Gasto que los argentinos realizan con tarjetas de débito

Por otro lado, las compras realizadas con tarjetas de débito disminuyeron un 4,61% en la comparación trimestral y tuvieron una caída del 19,40% en comparación con el mismo período del año anterior.

En cuanto a la participación sobre el volumen total transaccionado con tarjetas, el débito representó un 35,95% durante el segundo trimestre, un porcentaje inferior al 38,19% del primer trimestre y al 41,55% registrado en el mismo trimestre del año pasado/ La Nación y RoadShow