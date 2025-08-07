RELEVAMIENTO

Un informe reveló cómo la tarjeta de crédito gana terreno en el consumo argentino

El uso de la tarjeta de crédito se mantiene firme y en crecimiento entre los argentinos. Por qué se consolidan como el método de pago preferido.

Un informe reveló cómo la tarjeta de crédito gana terreno en el consumo argentino

Un informe reveló cómo la tarjeta de crédito gana terreno en el consumo argentino

Por Sitio Andino Economía

El consumo con tarjeta de crédito registró un nuevo aumento en las compras durante el segundo trimestre del año, según un informe de Payway, la procesadora especializada en el seguimiento del uso de medios de pago electrónicos y digitales en Argentina.

Lee además
PSJ Cobre Mendocino: se lleva a cabo la última jornada presencial de la Audiencia Pública video
Desde Uspallata

PSJ Cobre Mendocino: se lleva a cabo la última jornada presencial de la Audiencia Pública
Después del campo, la minería: el Gobierno elimina retenciones a las exportaciones mineras
BOLETÍN OFICIAL

Después del campo, la minería: el Gobierno elimina retenciones a las exportaciones mineras

El último relevamiento contempla los meses de abril, mayo y junio y señala que del total del volumen operado con tarjetas, las de crédito representan un 63,22%. Se trata de un número importante que, de hecho, supera el primer trimestre del año y el segundo trimestre de 2024 (61,03% y 57,79%, respectivamente).

Por su parte, las compras con tarjetas de débito decreció a un 35,95%, mientras que el uso de las tarjetas prepagas subió apenas un 0,83%

Por qué los argentinos eligen la tarjeta de crédito

Uno de los factores que explica esta tendencia es la vigencia de promociones con tasas de financiación bancaria, que impulsaron el uso de tarjetas de crédito durante el trimestre. Según Payway, las compras al contado representaron el 58,34% del total operado con crédito, mientras que las compras en cuotas alcanzaron un 34,84%, y el plan Cuota Simple representó un 6,82%.

tarjeta debito credito - 479042
Un informe reveló cómo la tarjeta de crédito gana terreno en el consumo argentino

Un informe reveló cómo la tarjeta de crédito gana terreno en el consumo argentino

Al comparar con trimestres anteriores, el porcentaje de compras en cuotas dentro del total de operaciones con tarjetas de crédito aumentó 2,62 puntos porcentuales respecto al primer trimestre del año y 5,80 puntos en relación al segundo trimestre de 2024.

Gasto que los argentinos realizan con tarjetas de débito

Por otro lado, las compras realizadas con tarjetas de débito disminuyeron un 4,61% en la comparación trimestral y tuvieron una caída del 19,40% en comparación con el mismo período del año anterior.

En cuanto a la participación sobre el volumen total transaccionado con tarjetas, el débito representó un 35,95% durante el segundo trimestre, un porcentaje inferior al 38,19% del primer trimestre y al 41,55% registrado en el mismo trimestre del año pasado/ La Nación y RoadShow

Temas
Seguí leyendo

Los supermercados chinos buscan quedarse con una parte de Carrefour Argentina

Cómo será la nueva tabla de incapacidades laborales que el Gobierno implementará desde 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 7 de agosto de 2025

ANSES: quiénes cobran este jueves 7 de agosto de 2025

Mercosur: Argentina pierde participación en exportaciones de carne frente a Brasil, Paraguay y Uruguay

Marcelo Federici en Aconcagua Radio: "Hay una recuperación del poder adquisitivo en cuanto a los productos de economías regionales"

ANSES: cuáles son los requisitos para acceder al seguro de desempleo

Cómo saber si cobro el Volver al Trabajo de ANSES: verificalo fácilmente

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 7 de agosto de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 7 de agosto de 2025

Las Más Leídas

Siria y Sarmiento de Las Heras, donde ocurrió la agresión. 
Está internado

Lo atacaron en Las Heras y le dieron una puñalada en el pecho

Qué dijo Javier Milei tras la media sanción en Diputados del financiamiento universitario
Advertencia presidencial

Milei redobló la apuesta tras el revés legislativo por el presupuesto universitario

La cámara baja aprobó y giró al Senado la iniciativa impulsada por la oposición video
Congreso nacional

Diputados aprobó el financiamiento universitario: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Padres y profesionales, preocupados por la situación que deberán afrontar con el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Preocupante

Discapacidad en emergencia: el desesperado pedido de familias y terapeutas tras el veto presidencial

Carlos Javier Estrada Marfilius, el delincuente que durante un robo golpeó salvajemente a una mujer. 
audiencia en el polo judicial

Definieron la situación del ladrón que durante un robo golpeó brutalmente a una mujer

Te Puede Interesar

Después del campo, la minería: el Gobierno elimina retenciones a las exportaciones mineras
BOLETÍN OFICIAL

Después del campo, la minería: el Gobierno elimina retenciones a las exportaciones mineras

Por Sitio Andino Economía
El detalle de quiénes ocuparán la boleta única de octubre, en esta nota
Elecciones 2025

Último día para anotar alianzas: con acuerdos aún sin cerrar, qué frentes se presentarán en Mendoza

Por Facundo La Rosa
El Gobierno de Mendoza adquirió un sistema de georreferenciación para investigación criminal.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza adjudicó una millonaria licitación para mejorar la seguridad penitenciaria

Por Sitio Andino Política