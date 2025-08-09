Trágico accidente en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos

Trágico accidente vial en Ciudad: una joven murió tras un choque de motos Según información oficial, personal policial se desplazó al lugar tras recibir un llamado que alertaba sobre un accidente de tránsito en la intersección mencionada. En el sitio, médicos del SEC constataron el fallecimiento de una joven y trasladaron a otra persona herida al Hospital Central.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, una motocicleta Honda GLH 150cc, conducida por un joven de 27 años, habría colisionado con una motocicleta Rouser NS 250cc que se encontraba abandonada sobre la vereda, en el barrio San Martín, manzana 24. Esta última presentaba daños visibles y tenía pedido de secuestro por "Averiguación Robo Agravado" por un hecho ocurrido horas antes.

Se presume que en esta segunda moto se trasladaban un hombre y la joven fallecida (Ariana Lucía de 18 años). Las causas del hecho aún se investigan. La Fiscalía, a cargo del Dr. Lezcano (Polo Judicial), ordenó los procedimientos de rigor, incluyendo el secuestro del rodado, y Policía Científica trabajó en el lugar.

