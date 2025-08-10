Termas en Mendoza: los lugares de ensueño para relajarte y desconectar este invierno

En el departamento de Luján de Cuyo, se encuentra el Parque de Agua Termas de Cacheuta, un destino ideal para quienes buscan relajación, bienestar y turismo interno, especialmente durante los fríos días de invierno en la provincia de Mendoza.
Si querés enamorarte aún más de la provincia de Mendoza, no podés perderte este destino, ideal para relajarte y disfrutar en familia durante este invierno.
El Parque de Agua Termas Cacheuta está ubicado sobre la Ruta Provincial 82, a orillas del Río Mendoza y en pleno corazón de la precordillera andina, en el pintoresco distrito de Cacheuta, departamento de Luján de Cuyo. Se encuentra a aproximadamente 43,8 km de la Ciudad de Mendoza, lo que equivale a un viaje de unos 51 minutos en auto.
Este destino es uno de los más elegidos tanto por turistas como por mendocinos, gracias a su combinación ideal de bienestar, contacto con la naturaleza y opciones de entretenimiento para todos. El parque ofrece sectores interactivos para los más pequeños, piscinas termales cubiertas y al aire libre, un relajante río lento de más de 270 metros, una piscina principal con potentes chorros de agua y divertidos toboganes.
A todo esto se suma su imponente entorno natural, rodeado de montañas, aire puro y una serenidad difícil de encontrar. La armonía entre las aguas termales, el paisaje y las modernas instalaciones convierten a Termas Cacheuta en un destino imperdible para quienes buscan desconectar y renovar energías.
Para aquellos que deseen extender su estadía y disfrutar de una experiencia aún más completa, el complejo cuenta con el Hotel & Spa Termas Cacheuta, un alojamiento de categoría tres estrellas con 16 habitaciones y régimen "Todo Incluido", que contempla todas las comidas y el acceso a las áreas de relax.
Además, el complejo ofrece piletas climatizadas y una amplia variedad de terapias de bienestar, que convierten cada visita en una experiencia única e inolvidable.
