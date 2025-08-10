Termas en Mendoza: los lugares de ensueño para relajarte y desconectar este invierno

En el departamento de Luján de Cuyo , se encuentra el Parque de Agua Termas de Cacheuta , un destino ideal para quienes buscan relajación, bienestar y turismo interno , especialmente durante los fríos días de invierno en la provincia de Mendoza .

El Parque de Agua Termas Cacheuta está ubicado sobre la Ruta Provincial 82, a orillas del Río Mendoza y en pleno corazón de la precordillera andina, en el pintoresco distrito de Cacheuta, departamento de Luján de Cuyo . Se encuentra a aproximadamente 43,8 km de la Ciudad de Mendoza , lo que equivale a un viaje de unos 51 minutos en auto.

Este destino es uno de los más elegidos tanto por turistas como por mendocinos, gracias a su combinación ideal de bienestar, contacto con la naturaleza y opciones de entretenimiento para todos . El parque ofrece sectores interactivos para los más pequeños, piscinas termales cubiertas y al aire libre, un relajante río lento de más de 270 metros, una piscina principal con potentes chorros de agua y divertidos toboganes.

Parque de Agua Termas Cacheuta: un lugar de ensueño que tiene la provincia de Mendoza

A todo esto se suma su imponente entorno natural , rodeado de montañas, aire puro y una serenidad difícil de encontrar. La armonía entre las aguas termales, el paisaje y las modernas instalaciones convierten a Termas Cacheuta en un destino imperdible para quienes buscan desconectar y renovar energías.

Parque de Agua Termas Cacheuta: un sitio para relajarse y desconectar

Termas de Cacheuta (4) Parque de Agua Termas Cacheuta: un destino ideal para este invierno

Para aquellos que deseen extender su estadía y disfrutar de una experiencia aún más completa, el complejo cuenta con el Hotel & Spa Termas Cacheuta, un alojamiento de categoría tres estrellas con 16 habitaciones y régimen "Todo Incluido", que contempla todas las comidas y el acceso a las áreas de relax.

Hotel & Spa Termas Cacheuta Hotel & Spa Termas Cacheuta: un lugar que complementerá tu experiencia

Además, el complejo ofrece piletas climatizadas y una amplia variedad de terapias de bienestar, que convierten cada visita en una experiencia única e inolvidable.

