Termas en Mendoza: los lugares de ensueño para relajarte y desconectar este invierno

Si querés enamorarte aún más de la provincia de Mendoza, no podés perderte este destino, ideal para relajarte y disfrutar en familia durante este invierno.

Termas en Mendoza: los lugares de ensueño para relajarte y desconectar este invierno

Termas en Mendoza: los lugares de ensueño para relajarte y desconectar este invierno

Termas en Mendoza: los lugares de ensueño para relajarte y desconectar este invierno

El Parque de Agua Termas Cacheuta está ubicado sobre la Ruta Provincial 82, a orillas del Río Mendoza y en pleno corazón de la precordillera andina, en el pintoresco distrito de Cacheuta, departamento de Luján de Cuyo. Se encuentra a aproximadamente 43,8 km de la Ciudad de Mendoza, lo que equivale a un viaje de unos 51 minutos en auto.

Dónde disfrutar del invierno en Mendoza: visitá este maravilloso espacio verde
Opcion perfecta

Dónde disfrutar del invierno en Mendoza: visitá este maravilloso espacio verde
Turismo en Mendoza: los 3 museos imperdibles para los amantes de la historia y el arte
Turismo en Mendoza: los 3 museos imperdibles para los amantes de la historia y el arte
Termas de Cacheuta (2)
Parque de Agua Termas Cacheuta: un lugar de ensueño que tiene la provincia de Mendoza

Parque de Agua Termas Cacheuta: un lugar de ensueño que tiene la provincia de Mendoza

Este destino es uno de los más elegidos tanto por turistas como por mendocinos, gracias a su combinación ideal de bienestar, contacto con la naturaleza y opciones de entretenimiento para todos. El parque ofrece sectores interactivos para los más pequeños, piscinas termales cubiertas y al aire libre, un relajante río lento de más de 270 metros, una piscina principal con potentes chorros de agua y divertidos toboganes.

Termas de Cacheuta
Parque de Agua Termas Cacheuta: un sitio para relajarse y desconectar

Parque de Agua Termas Cacheuta: un sitio para relajarse y desconectar

Cómo llegar al Parque de Agua Termas Cacheuta

A todo esto se suma su imponente entorno natural, rodeado de montañas, aire puro y una serenidad difícil de encontrar. La armonía entre las aguas termales, el paisaje y las modernas instalaciones convierten a Termas Cacheuta en un destino imperdible para quienes buscan desconectar y renovar energías.

Termas de Cacheuta (4)
Parque de Agua Termas Cacheuta: un destino ideal para este invierno

Parque de Agua Termas Cacheuta: un destino ideal para este invierno

Para aquellos que deseen extender su estadía y disfrutar de una experiencia aún más completa, el complejo cuenta con el Hotel & Spa Termas Cacheuta, un alojamiento de categoría tres estrellas con 16 habitaciones y régimen "Todo Incluido", que contempla todas las comidas y el acceso a las áreas de relax.

Hotel & Spa Termas Cacheuta
Hotel & Spa Termas Cacheuta: un lugar que complementerá tu experiencia

Hotel & Spa Termas Cacheuta: un lugar que complementerá tu experiencia

Además, el complejo ofrece piletas climatizadas y una amplia variedad de terapias de bienestar, que convierten cada visita en una experiencia única e inolvidable.

¿Querés descubrir los rincones más fascinantes de Mendoza? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta provincia tiene para ofrecerte.

