Dónde disfrutar del invierno en Mendoza: visitá este maravilloso espacio verde

¿Buscás planes para este invierno en la provincia de Mendoza? Descubrí este maravilloso espacio verde, perfecto para disfrutar y relajarte con la familia.

plaza Manuel Belgrano
Plaza Manuel Belgrano: un espacio verde hermoso para visitar

La Plaza Manuel Belgrano, anteriormente conocida como Plaza Citón, se ubica entre las calles Uruguay, M. Moreno, Necochea y Maipú, en la localidad de La Colonia, dentro del departamento de Junín. Se encuentra a 46,3 km de la Ciudad de Mendoza, aproximadamente a 42 minutos en auto.

plaza Manuel Belgrano
Plaza Manuel Belgrano: el sitio idóneo para la familia

Este encantador espacio verde destaca por su fácil acceso, su tranquilidad y su exquisita belleza natural, acentuada por los numerosos árboles que le brindan un toque único. Además, posee amplias áreas de césped, lo que lo convierte en el lugar perfecto para disfrutar de picnics, descansar o realizar actividades al aire libre en un entorno relajante.

Cómo llegar a la plaza Manuel Belgrano

Ideal para paseos familiares, caminatas o simplemente para disfrutar de la naturaleza, la plaza también ofrece bancos, senderos y un área de juegos para niños, lo que la convierte en un sitio muy popular para los locales y visitantes.

plaza Manuel Belgrano
La plaza le rinde homenaje al General Manuel Belgrano

Por si fuera poco, el lugar rinde homenaje al General Manuel Belgrano, con un monumento ubicado en uno de sus extremos. Aquellos que han tenido la oportunidad de visitarla coinciden en que es una opción imperdible para disfrutar este invierno en Mendoza.

¿Querés descubrir los rincones más fascinantes de Mendoza? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta provincia tiene para ofrecerte.

