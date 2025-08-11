Leve ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este lunes 11 de agosto en Mendoza

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas para este lunes 11 de agosto anticipa tiempo con cielo seminublado y una máxima de 20°C. Se prevé un leve ascenso de la temperatura en la provincia de Mendoza, con zonda en precordillera y Malargüe. En la cordillera, el tiempo será inestable, con una mínima de 5°C.