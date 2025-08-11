El Clima

Leve ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este lunes 11 de agosto en Mendoza

El tiempo en la provincia de Mendoza para este día lunes anticipa ascenso en la temperatura con viento zonda en precordillera.

Buen tiempo para este lunes en la provincia de Mendoza.

Buen tiempo para este lunes en la provincia de Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Sitio Andino Sociedad

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas para este lunes 11 de agosto anticipa tiempo con cielo seminublado y una máxima de 20°C. Se prevé un leve ascenso de la temperatura en la provincia de Mendoza, con zonda en precordillera y Malargüe. En la cordillera, el tiempo será inestable, con una mínima de 5°C.

La circulación de viento norte a sur desde las 11:00 horas., extendiéndose hasta las 03:00 horas del martes, afectando zona Norte, Este, Sur y Gran Mendoza.

Viento Zonda desde las 12:00 horas. afectando cordillera Sur y Sur de Malargüe, manteniéndose durante la noche.

En Alta Montaña amanecerá seminublado y se mantendrá durante todo el día, sin precipitaciones.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Martes 12 de agosto: ingreso de un frente frío, importante con vientos del sur desde primeras horas de la tarde. Este fenómeno iniciará en la zona Sur y se desplazará hacia el Norte. Se espera mal tiempo en alta montaña, con nevadas importantes.
  • Miércoles 13 de agosto: día frío con cielo cubierto. Hay probabilidad de precipitaciones aisladas en zonas bajas, especialmente en Valle de Uco, Gran Mendoza y Malargüe. La máxima estimada será de 8°C.
