El debate virtual por PSJ Cobre Mendocino continuó con múltiples opiniones sobre el impacto en Mendoza

Este domingo se desarrolló el tercer día de audiencia pública virtual por el proyecto PSJ Cobre Mendocino . Los oradores pudieron emitir su opinión sobre la minería en Mendoza desde su hogar, trabajo, e incluso desde su vehículo. La mesa instructora completó el llamado de oradores virtuales y este lunes realizará un repaso de los ausentes para que puedan expresarse.

Vecinos de Uspallata y otros departamentos de la provincia se sumaron al debate que comenzó el sábado 2 de agosto de forma presencial y ahora continúa en el virtualidad hasta que todos los inscriptos se manifiesten.

"Apoyo el proyecto PSJ y el desarrollo minero en general, porque hacer minería sustentable respetando el ambiente y cuidando del agua es posible. Apoyo a la minería , principalmente porque Mendoza necesita crecer", expresó Fernanda González.

Por su parte, otra oradora, Paula Candelieri le pidió a la comunidad involucrarse en la causa. "Entiendo que hay muchas opiniones, que el miedo que origina muchas reacciones, pero me gustaría que no nos paralice. Que se genere este debate está bueno", expresó.

Además, agregó: "Confío en los profesionales que nos han manifestado cómo este proyecto avanzó a lo largo de los años. Sé que en su momento fue rechazado, hoy hay más garantías, y confío en los controles que se están proponiendo. Quiero que Uspallata y Mendoza se desarrollen, porque esto va a tener un impacto general. Está bueno involucrarse como pueblo, entonces puede ejercer los controles y va a estar ahí para no dejar que sucedan cosas que no están buenas".

Los profesionales aportan su visión sobre PSJ Cobre Mendocino

Diego Gil nació en el departamento de San Martín, estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y trabajó en la industria minera diferentes lugares del mundo, según contó en la audiencia pública en la que apoyó el proyecto. "Entiendo en primera persona lo que significa tener que irse de tu ciudad natal, ya sea por la falta de oportunidades laborales, como así también la inexistencia de acceso a una educación superior", expresó.

El ingeniero solicitó la creación de más escuelas técnicas en la zona de Uspallata, que tengan orientación en minería, como la existente en el departamento de Malargüe. "Ambas localidades poseen un potencial geológico increíble, aún no dimensionado por la falta de exploración", indicó.

El ingeniero civil Diego Gil compartió su experiencia en la minería y su postura sobre PSJ Cobre Mendocino.

Muchos oradores han expresado la necesidad de inversión en la localidad de Uspallata, y el profesional emitió su opinión al respecto: "Como ciudadano, considero que la carencia de infraestructura básica en salud, educación y servicios públicos en el Valle de Uspallata no debe ni debería ser resuelta por la industria minera ni la del turismo, ni de ninguna otra; sino que es una responsabilidad y obligación del gobierno departamental y provincial, quienes para eso necesitan de los recursos de financiamiento que provienen de los impuestos, entre ellos de industrias como la minería".

A su vez, Gil dijo que a él como a otros profesionales de la industria les gustaría aportar su conocimiento en proyectos mendocinos. "Me manifiesto a favor de la minería en Mendoza, y en este caso en particular del proyecto PSJ Cobre Mendocino, por ser una industria con los más altos estándares de seguridad para sus trabajadores, protección del medio ambiente y movilizadora social ascendente de las comunidades aledañas, como lo he observado en los proyectos en los que formé parte", manifestó.

Por último, le solicitó al Gobierno de la Provincia que proporcione profesionales idóneos y con trayectoria para realizar los controles correspondientes.

