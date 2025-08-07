Desde Uspallata

PSJ Cobre Mendocino: se lleva a cabo la última jornada presencial de la Audiencia Pública

Este jueves se lleva a cabo la sexta jornada de la Audiencia Pública por PSJ Cobre Mendocino en Uspallata. Se viene la etapa virtual

PSJ Cobre Mendocino: se lleva a cabo la última jornada presencial de la Audiencia Pública

PSJ Cobre Mendocino: se lleva a cabo la última jornada presencial de la Audiencia Pública

Luego de esto, el gobierno de la provincia de Mendoza enviará a la Legislatura la declaración de impacto ambiental para que de su ratificación y se puedan comenzar los trabajos de extracción de cobre.

Lee además
Vecinos y referentes suman voces al debate por PSJ Cobre Mendocino video
Quinto día

Vecinos y referentes suman voces al debate por PSJ Cobre Mendocino
psj cobre mendocino: se lleva a cabo la quinta jornada de la audiencia publica video
Desde Uspallata

PSJ Cobre Mendocino: se lleva a cabo la quinta jornada de la Audiencia Pública

Durante la primera jornada expusieron distintos organismos sectoriales, la vicegobernadora Hebe Casado, la ministra de Energía y Ambiente; Hebe Casado; como así también el proponente, cuyo expositor fue el director general, Fabián Gregorio.

En tanto, la segunda, tercera, cuarta y quinta jornada contaron nuevamente con las exposiciones de habitantes de Uspallata, cámaras empresariales, asociaciones civiles y particulares interesados, con una mayoría de voces a favor.

La Autoridad Ambiental Minera informó que la virtualidad comenzará el viernes 8 de agosto a partir de las 9, mediante plataforma Zoom y recordó que la listas están publicadas por orden cronológico de inscripción.

Organización y logística

Con un cronograma que contempla hasta 156 exposiciones diarias, esta audiencia se perfila como una de las más concurridas en la historia de Mendoza: suman ya más de 3.800 personas inscriptas y 2.200 oradores registrados. La primera jornada incluyó las presentaciones de la Autoridad Ambiental Minera, el proponente y la consultora GT Ingeniería, además de más de 50 expositores independientes.

Se registraron 889 oradores presenciales y 1.380 virtuales.

Embed

Comienzo de la virtualidad

La Audiencia Pública continuará de virtual el próximo viernes 8 de agosto a partir de las 9. Podrán acceder aquellos que realizaron la inscripción correctamente, mediante el enlace de Zoom que les llegó al mail de confirmación que colocaron al momento de la inscripción.

Durante dicha instancia, podrán manifestarse todas aquellas personas que se inscribieron como oradores virtuales, además de participar como oyentes todos los que eligieron la opción de hacerlo como asistentes virtuales.

Las intervenciones se realizan por orden cronológico de inscripción, respetando los listados que están publicados en la página del Ministerio de Energía y Ambiente. Las exposiciones continuarán en los días, inclusive sábado y domingo, siguientes hasta completar las intervenciones de todos los inscriptos, respetando un proceso que garantice pluralismo, transparencia y participación ciudadana efectiva.

Listas ordenadas para saber qué día participan los oradores

El Ministerio de Energía y Ambiente recuerda que las listas de oradores son públicas y pueden consultarse en la web oficial desde este enlace:

AUDIENCIA PÚBLICA PROYECTO DENOMINADO “PSJ COBRE MENDOCINO”

La transmisión de la audiencia se realiza en vivo por Zoom y YouTube

https://www.youtube.com/@ministerioenergiayambientemza, y se han habilitado puntos de acceso remoto con asistencia técnica en:

-Polideportivo CEDRyS (Uspallata)

-Sala Cultural Malvinas Argentinas (Las Heras)

Acceso a la documentación técnica

Todo el expediente ambiental está disponible para consulta desde el inicio del proceso. Incluye informes elaborados por organismos provinciales y nacionales, como:

• Dirección de Minería

• Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental

• Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC)

• Municipalidad de Las Heras

• Departamento General de Irrigación

• Direcciones de Vialidad, Hidráulica, Planificación Territorial, Transición Energética, Biodiversidad, Patrimonio Cultural, entre otras

• EPRE, Iadiza, Emetur, Segemar

• Dirección Nacional de Vialidad

• Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)

También se encuentran los aportes de la consultora GT Ingeniería, responsable del Informe de Impacto Ambiental, y de los representantes del proyecto PSJ Cobre Mendocino.

Los interesados pueden acceder a toda la información técnica, mapas, dictámenes y actas a través de:

www.mendoza.gov.ar/mineria/proyecto-psj-cobre-mendocino

www.mendoza.gov.ar/dpa/control-ambiental-minero

Temas
Seguí leyendo

Sigue el debate por PSJ Cobre Mendocino con el apoyo de distintos sectores

Continúa la Audiencia Pública por PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata: cuarta jornada

Defienden el proyecto PSJ Cobre Mendocino como oportunidad para diversificar la economía de Mendoza

Con el cobre en debate en Uspallata, Cornejo pidió más minería: "No se puede depender solo del agro"

Se lleva a cabo la tercera jornada de la Audiencia Pública por PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata

Amplio respaldo ciudadano al proyecto PSJ Cobre Mendocino en la segunda jornada de audiencia pública

Jimena Latorre defendió PSJ Cobre Mendocino: "No se trata de creer en una persona, sino en el trabajo técnico"

"Tenemos posibilidad de construir la primera mina de cobre del país en este siglo y lo haremos con responsabilidad"

LO QUE SE LEE AHORA
Álvaro Martínez podría formar parte de la lista de LLA y CM en Mendoza video
Elecciones 2025

¿Un demarchista en la lista de Cornejo y Milei? La respuesta del gobernador

Las Más Leídas

Siria y Sarmiento de Las Heras, donde ocurrió la agresión. 
Está internado

Lo atacaron en Las Heras y le dieron una puñalada en el pecho

Qué dijo Javier Milei tras la media sanción en Diputados del financiamiento universitario
Advertencia presidencial

Milei redobló la apuesta tras el revés legislativo por el presupuesto universitario

La cámara baja aprobó y giró al Senado la iniciativa impulsada por la oposición video
Congreso nacional

Diputados aprobó el financiamiento universitario: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Padres y profesionales, preocupados por la situación que deberán afrontar con el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Preocupante

Discapacidad en emergencia: el desesperado pedido de familias y terapeutas tras el veto presidencial

Carlos Javier Estrada Marfilius, el delincuente que durante un robo golpeó salvajemente a una mujer. 
audiencia en el polo judicial

Definieron la situación del ladrón que durante un robo golpeó brutalmente a una mujer

Te Puede Interesar

Después del campo, la minería: el Gobierno elimina retenciones a las exportaciones mineras
BOLETÍN OFICIAL

Después del campo, la minería: el Gobierno elimina retenciones a las exportaciones mineras

Por Sitio Andino Economía
El detalle de quiénes ocuparán la boleta única de octubre, en esta nota
Elecciones 2025

Último día para anotar alianzas: con acuerdos aún sin cerrar, qué frentes se presentarán en Mendoza

Por Facundo La Rosa
El Gobierno de Mendoza adquirió un sistema de georreferenciación para investigación criminal.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza adjudicó una millonaria licitación para mejorar la seguridad penitenciaria

Por Sitio Andino Política