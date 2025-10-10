Finalizaron las tareas de Aysam y el corte de agua en el Gran Mendoza

Desde las 4 de la mañana de este viernes , los departamentos del Gran Mendoza registraron un corte de agua previamente anunciado por Agua y Saneamiento Mendoza ( AYSAM ). La interrupción se debió a trabajos destinados a optimizar el Sistema de Macrodistribución y la regulación de los acueductos. Pasado el mediodía, las obras concluyeron tras 11 horas de trabajo .

Los trabajos, que comenzaron en las primeras horas del viernes , estuvieron destinados a mejorar la eficiencia del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana , iniciando con el corte de los acueductos de 600 y 1100 mm . Inicialmente, se estimaba que las obras durarían entre 12 y 15 horas .

*Finalizaron* exitosamente las tareas para garantizar una gestión más fiable y eficiente del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana. Estos trabajos se suman a los 10 caudalímetros ya instalados. ...

El corte afectó a los departamentos de Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú . Muchos vecinos debieron prepararse ante la falta de agua debido a las altas temperaturas y a la alerta por viento Zonda .

Alrededor de las 14:30, AYSAM informó que las tareas “fundamentales” del proyecto finalizaron “exitosamente” , con trabajos realizados en La Puntilla y en la cámara húmeda y seca de macrodistribución de Benegas . Esto incluyó cortes de acueductos e instalación de válvulas especiales de regulación .

Embed Culminaron las tareas necesarias del proyecto de optimización de Macrodistribución del Area Metropolitana.



Siendo las 14.30 h. finalizaron las siguientes tareas:



-La Puntilla

* corte de acueducto de HA diámetro nominal 1.100 mm

... — Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) October 10, 2025

Aunque las plantas potabilizadoras de Potrerillos y Luján I ya se encuentran operativas, desde la entidad provincial advirtieron que el restablecimiento del agua será paulatino en las distintas zonas afectadas, pudiendo demorar entre 24 y 48 horas hasta que se recuperen las reservas y se completen las purgas de los acueductos.

Estos trabajos se suman a los 10 caudalímetros previamente instalados y forman parte de un proyecto con una inversión superior a USD 5,1 millones, cuyo objetivo es optimizar el sistema de macrodistribución y regulación de los acueductos que abastecen a los principales establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza.