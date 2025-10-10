Finalizaron las tareas de Aysam y el corte de agua en el Gran Mendoza

Desde las 4 de la mañana de este viernes, los departamentos del Gran Mendoza registraron un corte de agua previamente anunciado por Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM). La interrupción se debió a trabajos destinados a optimizar el Sistema de Macrodistribución y la regulación de los acueductos. Pasado el mediodía, las obras concluyeron tras 11 horas de trabajo.
Estos trabajos se suman a los 10 caudalímetros ya instalados.
El corte afectó a los departamentos de Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú. Muchos vecinos debieron prepararse ante la falta de agua debido a las altas temperaturas y a la alerta por viento Zonda.
Alrededor de las 14:30,AYSAM informó que las tareas “fundamentales” del proyecto finalizaron “exitosamente”, con trabajos realizados en La Puntilla y en la cámara húmeda y seca de macrodistribución de Benegas. Esto incluyó cortes de acueductos e instalación de válvulas especiales de regulación.
Aunque las plantas potabilizadoras de Potrerillos y Luján I ya se encuentran operativas, desde la entidad provincial advirtieron que el restablecimiento del agua será paulatino en las distintas zonas afectadas, pudiendo demorar entre 24 y 48 horas hasta que se recuperen las reservas y se completen las purgas de los acueductos.
Estos trabajos se suman a los 10 caudalímetros previamente instalados y forman parte de un proyecto con una inversión superior a USD 5,1 millones, cuyo objetivo es optimizar el sistema de macrodistribución y regulación de los acueductos que abastecen a los principales establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza.