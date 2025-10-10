10 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Tras 11 horas de trabajo

Finalizaron las tareas de Aysam y el corte de agua en el Gran Mendoza

El corte anunciado por Agua y Saneamiento Mendoza culminó con las tareas para optimizar el Sistema de Macrodistribución y regulación de los acueductos.

Finalizaron las tareas de Aysam y el corte de agua en el Gran Mendoza

Finalizaron las tareas de Aysam y el corte de agua en el Gran Mendoza

Foto: Aguas Mendocinas
 Por Luis Calizaya

Desde las 4 de la mañana de este viernes, los departamentos del Gran Mendoza registraron un corte de agua previamente anunciado por Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM). La interrupción se debió a trabajos destinados a optimizar el Sistema de Macrodistribución y la regulación de los acueductos. Pasado el mediodía, las obras concluyeron tras 11 horas de trabajo.

Embed

Finalizaron los trabajos de AYSAM: a qué hora vuelve el agua

Los trabajos, que comenzaron en las primeras horas del viernes, estuvieron destinados a mejorar la eficiencia del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana, iniciando con el corte de los acueductos de 600 y 1100 mm. Inicialmente, se estimaba que las obras durarían entre 12 y 15 horas.

Lee además
Arrancó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora se extenderá y qué zonas afectará.
Obras de mantenimiento

Arrancó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora se extenderá y qué zonas afectará
Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas

El corte afectó a los departamentos de Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú. Muchos vecinos debieron prepararse ante la falta de agua debido a las altas temperaturas y a la alerta por viento Zonda.

Alrededor de las 14:30, AYSAM informó que las tareas “fundamentales” del proyecto finalizaron “exitosamente”, con trabajos realizados en La Puntilla y en la cámara húmeda y seca de macrodistribución de Benegas. Esto incluyó cortes de acueductos e instalación de válvulas especiales de regulación.

Embed

Aunque las plantas potabilizadoras de Potrerillos y Luján I ya se encuentran operativas, desde la entidad provincial advirtieron que el restablecimiento del agua será paulatino en las distintas zonas afectadas, pudiendo demorar entre 24 y 48 horas hasta que se recuperen las reservas y se completen las purgas de los acueductos.

Estos trabajos se suman a los 10 caudalímetros previamente instalados y forman parte de un proyecto con una inversión superior a USD 5,1 millones, cuyo objetivo es optimizar el sistema de macrodistribución y regulación de los acueductos que abastecen a los principales establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza.

Temas
Seguí leyendo

Importantes obras de Aysam afectarán el suministro de agua potable en el Gran Mendoza

Demoras de hasta seis horas en el Paso Los Libertadores por el fin de semana largo

Conmoción en Pergamino: explosión en una feria de ciencias deja mas de diez alumnos heridos

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 10 de octubre

Rige una alerta amarilla por Zonda en Mendoza este viernes: a qué zonas afectará

Sitio Andino y Parque de la Aventura hacen realidad el sueño de alumnos de la escuela Órdenes de Malargüe

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 10 de octubre

Fin de semana largo: así trabaja el comercio en Mendoza este viernes feriado

LO QUE SE LEE AHORA
Vuelve el Zonda a Mendoza este viernes.
Pronóstico

Rige una alerta amarilla por Zonda en Mendoza este viernes: a qué zonas afectará

Las Más Leídas

Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la fuga de Cornejo y los influencers que se sumaron
Las imágenes y videos

Las perlitas que dejó Milei en Mendoza: peleas, la "fuga" de Cornejo y los influencers que se sumaron

Un radical sorteó la visita presidencial e hizo la suya. De quién se trata.
Ni se apareció

El dirigente de Cambia Mendoza que "esquivó" a Milei y armó agenda paralela

Vuelve el Zonda a Mendoza este viernes.
Pronóstico

Rige una alerta amarilla por Zonda en Mendoza este viernes: a qué zonas afectará

Arrancó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora se extenderá y qué zonas afectará.
Obras de mantenimiento

Arrancó el corte de agua en Mendoza: hasta qué hora se extenderá y qué zonas afectará

De cara al Día de la Madre, el comercio anticipó cómo abrirá este viernes 10.
Para tener en cuenta

Fin de semana largo: así trabaja el comercio en Mendoza este viernes feriado

Te Puede Interesar

Finalizaron las tareas de Aysam y el corte de agua en el Gran Mendoza
Tras 11 horas de trabajo

Finalizaron las tareas de Aysam y el corte de agua en el Gran Mendoza

Por Luis Calizaya
¿Cuánto influyen los nuevos votantes en los resultados electorales?
DECISIÓN

El voto joven en Mendoza: ¿cuánto influyen los nuevos votantes en los resultados electorales?

Por Cecilia Zabala
José Luis Espert renunció a su candidatura.
Revertir la resolución dictada

Renuncia de José Luis Espert: el Gobierno apeló el fallo por la reimpresión de boletas en PBA

Por Sitio Andino Política